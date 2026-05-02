Президент ИБР посетит Азербайджан на следующей неделе
- 02 мая, 2026
- 17:11
Президент Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммед Сулейман Аль-Джасир 4-8 мая посетит Азербайджан с официальным визитом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ИБР.
Визит состоится в преддверии ежегодных собраний ИБР, запланированных в Баку на 16-19 июня.
Цель визита - укрепление партнерства с Азербайджаном и подготовка к ежегодным собраниям на тему "Региональная интеграция во имя устойчивого процветания".
В рамках визита Аль-Джасир встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана. В программу также включены посещение Свободной экономической зоны "Алят", Агдамского промышленного парка, Карабахского университета и образовательных учреждений в Физули.
"Визит направлен на углубление многолетнего партнерства ИБР с Азербайджаном", - подчеркивает банк.
Напомним, что Азербайджан является членом ИБР с 1992 года, доля в капитале банка равна 0,13%.