    Президент ИБР посетит Азербайджан на следующей неделе

    • 02 мая, 2026
    • 17:11
    Президент ИБР посетит Азербайджан на следующей неделе

    Президент Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммед Сулейман Аль-Джасир 4-8 мая посетит Азербайджан с официальным визитом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ИБР.

    Визит состоится в преддверии ежегодных собраний ИБР, запланированных в Баку на 16-19 июня.

    Цель визита - укрепление партнерства с Азербайджаном и подготовка к ежегодным собраниям на тему "Региональная интеграция во имя устойчивого процветания".

    В рамках визита Аль-Джасир встретится с высокопоставленными официальными лицами Азербайджана. В программу также включены посещение Свободной экономической зоны "Алят", Агдамского промышленного парка, Карабахского университета и образовательных учреждений в Физули.

    "Визит направлен на углубление многолетнего партнерства ИБР с Азербайджаном", - подчеркивает банк.

    Напомним, что Азербайджан является членом ИБР с 1992 года, доля в капитале банка равна 0,13%.

    Исламский банк развития Мухаммед Сулейман Аль-Джасир
    İslam İnkişaf Bankının prezidenti Azərbaycana səfər edəcək
    IDB president to visit Azerbaijan next week

