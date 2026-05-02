İslam İnkişaf Bankının prezidenti Azərbaycana səfər edəcək
- 02 may, 2026
- 16:53
İslam İnkişaf Bankı (IsDB) Qrupunun prezidenti Məhəmməd Süleyman Əl-Casir mayın 4–8-də Azərbaycana rəsmi səfər edəcək.
"Report" bu barədə IsDB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu səfər 16–19 iyun tarixlərində Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan IsDB Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantıları ərəfəsində mühüm bir vaxta təsadüf edir. Səfərin məqsədi IsDB Qrupunun Azərbaycan ilə tərəfdaşlığını gücləndirmək və "Davamlı Rifah naminə Regional İnteqrasiya" mövzusunda keçiriləcək İllik Toplantılara hazırlıq işlərini inkişaf etdirməkdir.
Səfər çərçivəsində M. Əl-Casir yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri ilə görüşəcək və strateji müzakirələr aparacaq.
Proqrama əsas maraqlı tərəflərlə görüşlər və strateji inkişaf sahələrinə, o cümlədən Ələt Azad İqtisadi Zonasına, habelə Ağdam Sənaye Parkı, Qarabağ Universiteti və Füzulidəki təhsil müəssisələrinə baş çəkmək daxildir. Bu, IsDB-nin inklüziv və davamlı inkişafa olan sadiqliyini əks etdirir.
Bu səfər vasitəsilə IsDB Azərbaycan ilə çoxillik tərəfdaşlığını dərinləşdirməyi, əməkdaşlığı möhkəmləndirməyi və 2026-cı il IsDB Qrupunun İllik Toplantılarının uğurla keçirilməsi üçün hazırlıq prosesini sürətləndirməyi hədəfləyir.
Xatırladaq ki, Azərbaycan 1992-ci ildən IsDB-nin üzvüdür və bankın kapitalında 0,13 %-lik paya malikdir.
2024-cü ilin sonuna IsDB Qrupunun Azərbaycana ayırdığı maliyyələşmənin ümumi məbləği 1 milyard 298 milyon ABŞ dollarına çatıb və 81 layihəni əhatə edir. Bu vəsaitin böyük hissəsi - 1 milyard 106 milyon ABŞ dolları - 35 təşəbbüs üzrə layihə maliyyələşməsinə yönəldilib. 185,8 milyon ABŞ dolları 20 ticarət maliyyələşməsi əməliyyatına, 4,4 milyon ABŞ dolları 23 texniki yardım layihəsinə, 1,6 milyon ABŞ dolları isə üç xüsusi yardım təşəbbüsünə ayrılıb.
IsDB Qrupu 2026-cı il iyunun 16-dan 19-dək Bakıda Müdirlər Şurasının 51-ci İllik Toplantısını və bir sıra tədbirlər keçirəcək.