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    Премьер-министр: Камбоджа и Азербайджан намерены развивать отношения на основе взаимодополняющих преимуществ

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 15:47
    Премьер-министр: Камбоджа и Азербайджан намерены развивать отношения на основе взаимодополняющих преимуществ

    Камбоджа и Азербайджан нацелены на углубление взаимодействия и намерены задействовать взаимодополняющие преимущества двух стран для развития двусторонних связей.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет в ходе Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.

    Он отметил, что мероприятие проходит в условиях стремительной глобальной трансформации, оказывающей влияние на цепочки поставок и формирование инвестиционных стратегий.

    "Камбоджа и Азербайджан демонстрируют неизменную приверженность развитию сотрудничества и задействованию обоюдных преимуществ в целях наращивания двусторонних связей. Участие деловых кругов обеих стран свидетельствует о серьезной заинтересованности частного сектора в расширении торгово-экономического партнёрства и углублении инвестиционного взаимодействия", - подчеркнул Х. Манет.

    Хун Манет Азербайджано-камбоджийский бизнес-форум
    Hun Manet: "Azərbaycanla qarşılıqlı fəaliyyəti dərinləşdirməyi hədəfləyirik"
    PM: Cambodia and Azerbaijan seek to deepen bilateral cooperation
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