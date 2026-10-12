Премьер-министр: Камбоджа и Азербайджан намерены развивать отношения на основе взаимодополняющих преимуществ
- 12 октября, 2026
- 15:47
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Камбоджа и Азербайджан нацелены на углубление взаимодействия и намерены задействовать взаимодополняющие преимущества двух стран для развития двусторонних связей.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет в ходе Азербайджано-камбоджийского бизнес-форума.
Он отметил, что мероприятие проходит в условиях стремительной глобальной трансформации, оказывающей влияние на цепочки поставок и формирование инвестиционных стратегий.
"Камбоджа и Азербайджан демонстрируют неизменную приверженность развитию сотрудничества и задействованию обоюдных преимуществ в целях наращивания двусторонних связей. Участие деловых кругов обеих стран свидетельствует о серьезной заинтересованности частного сектора в расширении торгово-экономического партнёрства и углублении инвестиционного взаимодействия", - подчеркнул Х. Манет.