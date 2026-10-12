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    Hun Manet: "Azərbaycanla qarşılıqlı fəaliyyəti dərinləşdirməyi hədəfləyirik"

    Biznes
    • 12 oktyabr, 2026
    • 15:52
    Hun Manet: Azərbaycanla qarşılıqlı fəaliyyəti dərinləşdirməyi hədəfləyirik

    Kamboca və Azərbaycan qarşılıqlı fəaliyyəti dərinləşdirməyi hədəfləyir və ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün iki ölkənin bir-birini tamamlayan üstünlüklərindən istifadə etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Kambocanın Baş naziri Hun Manet Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumunda bildirib.

    O qeyd edib ki, tədbir təchizat zəncirlərinə və investisiya strategiyalarının formalaşmasına təsir göstərən sürətli qlobal transformasiya şəraitində keçirilir: "Kamboca və Azərbaycan ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə və qarşılıqlı üstünlüklərdən yararlanmağa dəyişməz sadiqliyini nümayiş etdirir. Hər iki ölkənin işgüzar dairələrinin iştirakı özəl sektorun ticari-iqtisadi tərəfdaşlığın genişləndirilməsinə və investisiya əməkdaşlığının dərinləşdirilməsinə ciddi marağından xəbər verir".

    Hun Manet Azərbaycan-Kamboca Biznes Forumu
    Премьер-министр: Камбоджа и Азербайджан намерены развивать отношения на основе взаимодополняющих преимуществ
    PM: Cambodia and Azerbaijan seek to deepen bilateral cooperation
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