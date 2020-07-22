Посольство Польши возобновляет выдачу виз

С 27 июля этого года Консульство и департамент польской диаспоры посольства Польши в Азербайджане возобновят прием заявок на национальную визу.

С 27 июля этого года Консульство и департамент польской диаспоры посольства Польши в Азербайджане возобновят прием заявок на национальную визу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства.

Согласно информации, заявки на шенгенскую визу принимаются только в экстренных и обоснованных случаях (по решению консула).

Возможность подачи заявления на визу распространяется только на лиц, уполномоченных на въезд на территорию Республики Польша.

Кроме того, посольство обнародовало новые правила подачи заявления на визу:

- Консульство просит прибывать в назначенное время с целью предотвращения очередей

- Придерживаться дистанции не менее 2 метров и не собираться перед посольством и консульством более 5 человек.

- При входе в консульство надеть защитную маску и дезинфицировать руки

- Сопровождающие лица не допускаются в здание

- Лица, не назначившие дату визита или опоздавшие на встречу, обслуживаться не будут.