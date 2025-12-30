МИД: Ташкент и Баку наращивают взаимодействие в ключевых отраслях

Узбекистан и Азербайджан продолжают наращивать и диверсифицировать инвестиционное сотрудничество, прорабатывая новые совместные проекты в ряде приоритетных отраслей.

Об этом в интервью Report заявил советник министра иностранных дел Узбекистана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

По его словам, стороны последовательно расширяют взаимодействие в инвестиционной сфере. В настоящее время обсуждаются новые проекты в энергетике, промышленной кооперации, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, а также в сферах "зеленой" энергетики и цифровой экономики. "Особое внимание уделяется совместным предприятиям, локализации производства и расширению взаимных инвестиций частного сектора", - сказал он.

Он отметил, что реализация этих инициатив позволит увеличить совокупный портфель проектов и придать дополнительный импульс двустороннему экономическому сотрудничеству.

Ахрор Бурханов также подчеркнул, что Узбекистан сохраняет заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере, включая возможное участие в перспективных нефтегазовых проектах. "Вопросы возможного взаимодействия по месторождению "Шахдениз", а также по другим крупным каспийским проектам рассматриваются профильными ведомствами и компаниями обеих стран. При этом приоритетом остается экономическая целесообразность, взаимная выгода и соответствие долгосрочным стратегиям энергетического развития двух стран", - добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.