Ахрор Бурханов: Баку и Ташкент готовят новые проекты в энергетике и цифровой экономике - ИНТЕРВЬЮ

На фоне динамичного развития узбекско-азербайджанских отношений, которые в последние годы вышли на уровень полноценного стратегического партнерства, диалог между Ташкентом и Баку приобретает все более системный и многоплановый характер. Активизация политических контактов, рост взаимной торговли и инвестиций, совместные инфраструктурные и энергетические проекты, а также координация усилий на региональных и международных площадках формируют прочный фундамент сотрудничества между двумя странами.

О приоритетных направлениях сотрудничества Узбекистана с Азербайджаном, итогах Саммита ОТГ в Габале, перспективах трехстороннего формата "Узбекистан - Азербайджан - Турция", а также о планах по расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в интервью информационному агентству Report рассказал советник министра иностранных дел Узбекистана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

Какие направления сотрудничества с Азербайджаном являются приоритетными для Узбекистана?

Узбекистан рассматривает Азербайджан не просто как партнера, а как братскую страну, близкого друга и надежного союзника, с которым нас объединяют общие исторические корни, духовная близость и схожие стратегические устремления. Благодаря личной дружбе и взаимному доверию лидеров двух государств сегодня узбекско-азербайджанские отношения переживают период беспрецедентного подъема.

В числе наших главных приоритетов - дальнейшее укрепление экономического и инвестиционного сотрудничества. Здесь мы видим огромный потенциал для развития совместной промышленной кооперации, расширения взаимодействия в аграрной сфере, текстильной и химической промышленности, фармацевтике и высоких технологиях. Мы активно поддерживаем прямые контакты между деловыми кругами и регионами, создавая комфортные условия для реализации крупных производственных проектов.

Отдельной стратегической задачей является углубление транспортно-логистической взаимосвязанности. Средний коридор сегодня превращается в один из ключевых маршрутов Евразии, и Узбекистан вместе с братским Азербайджаном прилагает усилия для повышения их эффективности, надежности и пропускной способности. Это направление имеет огромное значение для всей нашей макрорегиональной экономики.

Весомое место в наших отношениях занимает сотрудничество в области энергетики - реализация совместных проектов по геологоразведке, добыче углеводородов и модернизации энергетической инфраструктуры, обмен опытом и технологиями, а также формирование новых точек притяжения инвестиций.

Не менее значимы политико-дипломатическое взаимодействие и гуманитарно-культурное партнерство. Узбекистан и Азербайджан тесно координируют позиции в региональных и международных организациях, поддерживают друг друга по ключевым вопросам. Культурные обмены, образовательные программы, расширение контактов между молодежью, деятелями искусства и науки - все это укрепляет атмосферу дружбы между нашими народами.

Присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного члена открывает новую эру братских связей.

Мы уверены, что благодаря совместному стремлению к развитию и открытости к новым инициативам наше сотрудничество будет только укрепляться, превращаясь в один из самых ярких примеров успешного стратегического партнерства.

Когда может состояться очередная встреча глав МИД Узбекистана, Азербайджана и Турции, и какие вопросы планируется на ней обсудить?

До сих пор состоялись два заседания трехсторонней встречи "Узбекистан - Азербайджан - Турция" на уровне министров иностранных дел, экономики и транспорта - в Ташкенте в августе 2022 г. и Анкаре в январе 2025 г. По принципу поочередности следующая встреча в таком формате должна состояться в ближайшие годы в Азербайджане.

Безусловно, в центре внимания будут вопросы внешней политики и регионального сотрудничества, укрепление кооперации в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также развитие транспортных сетей.

Как Узбекистан оценивает итоги 12-го СМИД ОТГ и Саммита глав государств ОТГ в Габале?

Саммит глав государств ОТГ в Габале (в октябре 2025 года - ред.) подтвердил возрастающую роль организации как эффективной площадки для конструктивного диалога и согласованных действий. Заседание продемонстрировало готовность тюркских государств к дальнейшему укреплению сотрудничества на основе общей историко-культурной близости и взаимного доверия.

Азербайджан обеспечил высокую организацию встречи и предложил ряд инициатив, которые усиливают транспортную связность, поддерживают развитие "зеленой" энергетики и укрепляют устойчивое сотрудничество в регионе.

В качестве итогового документа принята Габалинская декларация, в которой отражены предложения, направленные на повышение эффективности ОТГ. Это - развитие промышленной кооперации, расширение цифрового сотрудничества и усиление гуманитарных программ. Принятое решение о дальнейшем укреплении роли ТЮРКСОЙ создает дополнительные возможности для углубления культурного сотрудничества между тюркскими государствами.

Габалинский саммит подтвердил высокий потенциал тюркских стран в реализации совместных инициатив и укреплении региональной стабильности.

На саммите в Габале было принято решение о запуске формата "ОТГ+". Какие страны могут войти в этот формат?

"Инициатива "ОТГ+" открывает возможности для более содержательного и институционально выверенного диалога с государствами и структурами, проявляющими интерес к сотрудничеству с тюркским миром.

На саммите в Габале лидеры стран ОТГ поручили подготовить Положение, которое определит ключевые принципы, нормативную основу и процедурные механизмы формата "ОТГ+". В ближайшее время запланированы экспертные консультации, и на основе их итогов будет подготовлен согласованный проект Положения, который планируется представить на следующем Саммите в Туркестане (Казахстан).

До завершения этой работы состав потенциальных участников остается открытым. При этом решения будут приниматься взвешенно, исходя из реальных точек пересечения интересов стран ОТГ и потенциальных партнеров, а также из тех сфер, где сотрудничество может дать практическую взаимную пользу.

Когда планируется проведение очередного раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Узбекистана?

Согласно программе сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Азербайджана на 2025-2026 годы, проведение очередного раунда политических консультаций запланировано во второй половине 2026 года в городе Ташкенте.

Важное место в отношениях Баку и Ташкента занимает экономическое сотрудничество. Азербайджан и Узбекистан договорились увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд к 2030 году. Какие конкретные шаги помогут достичь этой цели? Какой ориентир по товарообороту ожидается по итогам 2025-2026гг?

Для достижения цели $1 млрд к 2030 году приоритетными являются следующие меры: реализация программ промышленной кооперации, упрощение логистики и таможенных процедур, создание совместных логистических центров и паромной/железнодорожной инфраструктуры по Среднему коридору, привлечение инвестиций в производство, подключение банковских механизмов и гарантий для торгового финансирования, развитие непрерывных транспортных схем "вагон-паром-вагон".

По итогам 2024 года товарооборот превысил $250 млн. В 2025 году наблюдается значительная активизация торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном, что создает хорошую траекторию для дальнейшего наращивания взаимной торговли. Точные цифры по итогам 2025-2026 гг. будут зависеть от многих факторов, в том числе от темпов реализации инфраструктурных проектов и программ в области промкооперации. В целом, у нас есть все основания полагать, что результаты будут положительные.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее заявлял, что общий портфель двусторонних проектов достиг $4 млрд. Какие новые проекты обсуждают стороны для увеличения двустороннего инвестиционного портфеля?

Узбекистан и Азербайджан последовательно работают над расширением и диверсификацией инвестиционного сотрудничества. В настоящее время стороны прорабатывают новые проекты в сферах энергетики, промышленной кооперации, транспорта и логистики, сельского хозяйства, а также в области "зеленой" энергетики и цифровой экономики. Особое внимание уделяется совместным предприятиям, локализации производства и расширению взаимных инвестиций частного сектора. Эти инициативы призваны увеличить общий портфель проектов и придать дополнительный импульс двустороннему экономическому взаимодействию.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за развитие Зангезурского коридора в рамках Среднего коридора. Какие преимущества и перспективы для Узбекистана открывает использование этого маршрута?

Узбекистан поддерживает усилия Азербайджана по расширению пропускной способности Среднего коридора и диверсификации транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

Развитие транспортных сетей и диверсификация транзитных маршрутов открывают перед Узбекистаном дополнительные возможности для увеличения экспортного потенциала, сокращения сроков доставки и интеграции в более эффективные транспортно-логистические цепочки.

Сохраняет ли Узбекистан интерес к участию в проекте разработки месторождения "Шахдениз"? Рассматриваются ли возможности сотрудничества с Азербайджаном и по другим крупным месторождениям, таким как Абшерон, Азери-Чираг-Гюнешли, Умид-Бабек?

Узбекистан сохраняет заинтересованность в расширении сотрудничества с Азербайджаном в энергетической сфере, включая участие в перспективных нефтегазовых проектах. Вопросы возможного взаимодействия по месторождению "Шахдениз", а также по другим крупным проектам на Каспии рассматриваются профильными ведомствами и компаниями сторон. При этом приоритетом остается экономическая целесообразность, взаимная выгода и соответствие долгосрочным стратегиям энергетического развития двух стран.

В рамках подписанного 22 августа в Туркменбаши трехстороннего документа между Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменистаном планируется активное взаимодействие в сфере транспорта. Какие шаги и мероприятия планируется предпринять в ближайшее время в этом направлении?

В развитие трехсторонних договоренностей планируется активизация координации между транспортными ведомствами, проведение совместных рабочих встреч и запуск пилотных перевозок по согласованным маршрутам. Речь идет о гармонизации тарифной политики, упрощении административных процедур, цифровизации документооборота и повышении пропускной способности портовой и железнодорожной инфраструктуры. Эти шаги направлены на формирование устойчивых и конкурентоспособных транспортных коридоров через Каспийское море.

Когда Узбекистан планирует запустить собственные паромы в Каспийском море, в каком направлении будет осуществляться движение и сколько паромов планируется задействовать на первом этапе? Какие типы судов рассматриваются для закупки у верфей Азербайджана и Туркменистана?

Вопрос запуска собственных паромных перевозок по Каспийскому морю находится на стадии проработки. Рассматриваются маршруты, соединяющие узбекские грузовые потоки с портами Азербайджана и Туркменистана, прежде всего в направлении портов Баку и Туркменбаши. На первоначальном этапе предполагается задействование ограниченного количества судов. Также изучаются возможности приобретения универсальных грузопассажирских и железнодорожных паромов.

Вы уже отметили, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является транспортно-логистическая. Какие действия планируют предпринять Баку и Ташкент для использования потенциала Среднего коридора, а также железной дороги Баку-Тбилиси-Карс?

Узбекистан и Азербайджан рассматривают транспортно-логистическое сотрудничество как стратегическое направление партнерства. Стороны намерены расширять использование возможностей Среднего коридора, включая маршрут Баку-Тбилиси-Карс, за счет увеличения объемов контейнерных перевозок, согласования тарифов, упрощения погранично-таможенных процедур и внедрения цифровых решений. Эти меры направлены на повышение конкурентоспособности маршрута и обеспечение устойчивого выхода узбекских товаров на рынки Европы и Средиземноморья.