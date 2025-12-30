İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ahror Burxanov: Daşkənd və Bakı əsas sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri genişləndirir

    Biznes
    • 30 dekabr, 2025
    • 14:15
    Ahror Burxanov: Daşkənd və Bakı əsas sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri genişləndirir

    Özbəkistan və Azərbaycan bir sıra prioritet sahələrdə yeni birgə layihələr hazırlayaraq investisiya əməkdaşlığını genişləndirməyə və şaxələndirməyə davam edir.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) müşaviri, xarici siyasət idarəsinin mətbuat katibi Ahror Burxanov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Özbəkistan və Azərbaycan investisiya əməkdaşlığını genişləndirmək və şaxələndirmək üzərində ardıcıl işləyir: "Hazırda tərəflər energetika, sənaye əməkdaşlığı, nəqliyyat və logistika, kənd təsərrüfatı, həmçinin "yaşıl enerji" və rəqəmsal iqtisadiyyat sahələrində yeni layihələr üzərində çalışırlar. Birgə müəssisələrə, istehsalın lokallaşdırılmasına və özəl sektorun qarşılıqlı investisiyalarının genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir".

    A.Burxanov qeyd edib ki, bu təşəbbüslər ümumi layihə portfelini artırmaq və ikitərəfli iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrə əlavə təkan vermək məqsədi daşıyır.

    Müşavir, həmçinin vurğulayıb ki, Özbəkistan Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə, o cümlədən perspektivli neft və qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır: "Şahdəniz" yatağı, eləcə də Xəzərdəki digər böyük layihələr üzrə mümkün qarşılıqlı əlaqə məsələləri tərəflərin müvafiq qurumları və şirkətləri tərəfindən nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda, iqtisadi məqsədəuyğunluq, qarşılıqlı fayda və iki ölkənin uzunmüddətli enerji inkişafı strategiyalarına uyğunluq prioritet olaraq qalır".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Özbəkistan Azərbaycan Ahror Burxanov
    МИД: Ташкент и Баку наращивают взаимодействие в ключевых отраслях

    Son xəbərlər

    14:33

    Azərbaycanda daha 237 dərmanın qiymətləri tənzimlənib

    Biznes
    14:32

    Azərbaycanda benzinin qiyməti 5 qəpik artırılıb

    Energetika
    14:32

    Azərbaycanda elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tariflər müəyyən edilib

    Energetika
    14:31

    Azərbaycanda dəmir istehsalı müəssisələri üçün təbii qaz tarifləri azaldılıb

    Energetika
    14:31

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə məişət abonentləri üçün elektrik şəbəkəsinə qoşulmaq pulsuz olub

    Energetika
    14:30

    Bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə güzəştlər tətbiq olunub, qiymətlər müəyyənləşdirilib

    Biznes
    14:29

    "Yuventus" və "Barselona"nın sabiq yarımmüdafiəçisi karyerasını bitirib

    Futbol
    14:17

    Azərbaycan qılıncoynadanı növbəti ilin aprelindən yarışlarda iştirak edə biləcək

    Fərdi
    14:15

    Ahror Burxanov: Daşkənd və Bakı əsas sahələrdə qarşılıqlı əlaqələri genişləndirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti