Посол Латвии: Проект LEF Azerbaijan укрепил связи между странами Центральной Балтии и Азербайджаном

Проект LEF Azerbaijan создал платформу для укрепления сотрудничества между странами Центральной Балтии и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя в ходе бизнес-форума "Центральная Балтика-Азербайджан".

По словам дипломата, проект позволил участникам из четырех стран - Азербайджана, Эстонии, Латвии и Финляндии - не только установить новые контакты, но и обменяться ценным опытом.

"Делегаты из четырех стран проделали замечательную работу: установили контакты, обменялись опытом и идеями. Благодаря этому проекту мы узнали многое друг о друге, о наших странах, рыночных возможностях и перспективах торговли. Мы познакомились с прекрасной страной Азербайджан и увидели потенциал для дальнейшего взаимодействия", - отметил Э. Скуя.

Посол подчеркнул, что сотрудничество в рамках LEF Azerbaijan заложило основу для будущих инициатив и долгосрочных партнерств.

"Используйте этот проект как отправную точку для будущих мероприятий. Вы уже установили контакты, которые можно развивать и использовать в дальнейшем. Логическим и естественным результатом этого партнерства станет подписание меморандума о сотрудничестве", - добавил дипломат.