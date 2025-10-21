İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Latviya səfiri: "LEF Azerbaijan" layihəsi Mərkəzi Baltik ölkələri ilə əlaqələrinizi gücləndirib"

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:31
    Latviya səfiri: LEF Azerbaijan layihəsi Mərkəzi Baltik ölkələri ilə əlaqələrinizi gücləndirib

    "LEF Azerbaijan" layihəsi Mərkəzi Baltik ölkələri ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı gücləndirmək üçün bir platforma yaradıb.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Latviyanın Azərbaycandakı səfiri Edqars Skuya Bakıda keçirilən "Mərkəzi Baltik – Azərbaycan" biznes forumunda bildirib.

    Diplomatın sözlərinə görə, layihə dörd ölkədən - Azərbaycan, Estoniya, Latviya və Finlandiyadan olan iştirakçılara təkcə yeni əlaqələr qurmağa deyil, həm də dəyərli təcrübə mübadiləsi aparmağa imkan verib.

    "Dörd ölkədən olan nümayəndə heyətləri əla iş görüblər: əlaqələr qurublar, təcrübə və ideyaların mübadiləsini ediblər. Bu layihə sayəsində bir-birimiz, ölkələrimiz, bazar imkanları və ticarət perspektivləri haqqında çox şey öyrəndik. Azərbaycanla tanış olduq və gələcək qarşılıqlı fəaliyyət üçün potensial gördük", - E.Skuya qeyd edib.

    Səfir vurğulayıb ki, "LEF Azerbaijan" çərçivəsində əməkdaşlıq gələcək təşəbbüslər və uzunmüddətli tərəfdaşlıqlar üçün təməl qoyub: "Bu layihəni gələcək tədbirlər üçün başlanğıc nöqtəsi kimi istifadə edin. Siz artıq inkişaf etdirə, gələcəkdə istifadə edə biləcəyiniz əlaqələr qurmusunuz. Bu tərəfdaşlığın məntiqi nəticəsi əməkdaşlıq haqqında memorandumun imzalanması olacaq".

    "LEF Azerbaijan" "Mərkəzi Baltik- Azərbaycan" biznes forumu Edqars Skuya Səfir
    Посол Латвии: Проект LEF Azerbaijan укрепил связи между странами Центральной Балтии и Азербайджаном
    Latvian Ambassador: LEF Azerbaijan project strengthened ties between Central Baltic countries and Azerbaijan

    Son xəbərlər

    18:19

    Paşinyan Gürcüstana işgüzar səfərə yollanıb

    Region
    18:14
    Foto

    BDU-nun magistrləri Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində olub

    Elm və təhsil
    18:12

    MPK rəhbərliyi paraatletika millisinin baş məşqçisi ilə uzunmüddətli planları müzakirə edib

    Fərdi
    18:09

    Ermənistanın Suriyadakı səfiri etimadnaməsini Əhməd əş-Şaraaya təqdim edib

    Region
    18:07

    Aİ səfiri: "Azərbaycanla yeni əməkdaşlıq prioritetləri üzərində iş tamamlanmaq üzrədir"

    Xarici siyasət
    18:03

    Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən büdcə daxilolmaları 2 % artıb

    Maliyyə
    18:01
    Foto

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqada növbəti oyunlar keçirilib

    Komanda
    18:00

    Mingəçevir və Ağcabədidə qaz olmayacaq

    Energetika
    17:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti