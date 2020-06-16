Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло

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В январе-мае этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 11,1 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 22,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За этот период 7 млрд долларов США пришлось на экспорт, а 4,2 млрд - на импорт. За год экспорт сократился на 19,1%, а импорт - на 28,6%.

Во внешней торговле сложилось положительное сальдо в 2,8 миллиарда долларов США. Это на 0,9% больше, чем в годовом исчислении.