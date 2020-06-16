Наверх

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло

© Report

В январе-мае этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 11,1 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 22,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За этот период 7 млрд долларов США пришлось на экспорт, а 4,2 млрд - на импорт. За год экспорт сократился на 19,1%, а импорт - на 28,6%.

Во внешней торговле сложилось положительное сальдо в 2,8 миллиарда долларов США. Это на 0,9% больше, чем в годовом исчислении.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!