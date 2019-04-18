Положительное сальдо внешнеторговых операций Азербайджана выросло на 16%

В январе-марте 2019 года объем внешнеторговых операций составил 7 620,126 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 37,4%.

Из общего объема товарооборота 3 135,577 млн долларов пришлось на долю экспорта, 4 484,449 млн долларов - импорта. За последний год объем экспорта вырос на 43,1%, а импорта - 33,7%.

В результате образовалось положительное сальдо на 1 348,972 млн долларов, что в годовом выражении на 15,9% больше.