Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Пакистан готовится поставлять мясо на рынок Азербайджана

    Бизнес
    • 06 октября, 2025
    • 12:23
    Пакистан готовится поставлять мясо на рынок Азербайджана

    Пакистан официально получил разрешение на экспорт мяса в Азербайджан и планирует в ближайшее время установить сотрудничество с местными компаниями-импортерами для оперативного запуска поставок.

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом сообщает Управление по развитию торговли Пакистана (TDAP).

    Одобрение стало возможным после того, как Департамент карантина животных Пакистана успешно выполнил все ветеринарные и продовольственные требования, установленные азербайджанской стороной.

    В связи с новыми возможностями TDAP уже провело специальное совещание с экспортерами мяса и профильными организациями, на котором были детально обсуждены стратегии выхода на азербайджанский рынок.

    В рамках дальнейших шагов планируется направить делегацию пакистанских экспортеров мяса в Баку в ноябре 2025 года. Кроме того, ведущие азербайджанские импортеры будут приглашены принять участие в предстоящей выставке в Пакистане для укрепления прямых торговых и деловых связей.

    Пакистан Азербайджан экспорт мясо
    Pakistan Azərbaycan bazarına ət tədarükünə başlayacaq
    Pakistan gets approval to begin meat exports to Azerbaijan

    Последние новости

    13:10

    Бардинская прокуратура возбудила дело по факту гибели мужчины в сыродельном цехе

    Происшествия
    13:03

    Госслужба отмечает значительный рост уязвимостей в государственных информационных ресурсах

    ИКТ
    13:00

    Президент Турецкой Республики Северного Кипра прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:58

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1400 га

    Происшествия
    12:50

    Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 4%

    Финансы
    12:50

    The Korea Post: Азербайджан считает продвижение мирной повестки своим высшим долгом

    Внешняя политика
    12:43

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки

    Экология
    12:41

    Поступления в бюджет от платных услуг выполнены на 27% ниже прогноза

    Финансы
    12:41

    Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли на 22%

    Финансы
    Лента новостей