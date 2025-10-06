Пакистан готовится поставлять мясо на рынок Азербайджана

Пакистан официально получил разрешение на экспорт мяса в Азербайджан и планирует в ближайшее время установить сотрудничество с местными компаниями-импортерами для оперативного запуска поставок.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом сообщает Управление по развитию торговли Пакистана (TDAP).

Одобрение стало возможным после того, как Департамент карантина животных Пакистана успешно выполнил все ветеринарные и продовольственные требования, установленные азербайджанской стороной.

В связи с новыми возможностями TDAP уже провело специальное совещание с экспортерами мяса и профильными организациями, на котором были детально обсуждены стратегии выхода на азербайджанский рынок.

В рамках дальнейших шагов планируется направить делегацию пакистанских экспортеров мяса в Баку в ноябре 2025 года. Кроме того, ведущие азербайджанские импортеры будут приглашены принять участие в предстоящей выставке в Пакистане для укрепления прямых торговых и деловых связей.