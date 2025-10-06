İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Pakistan Azərbaycan bazarına ət tədarükünə başlayacaq

    Biznes
    • 06 oktyabr, 2025
    • 12:39
    Pakistan Azərbaycan bazarına ət tədarükünə başlayacaq

    Pakistan Azərbaycana ət ixracına başlamaq üçün rəsmi icazə alıb və tədarükün operativ şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə yaxın vaxtlarda yerli idxal şirkətləri ilə əməkdaşlıq qurmağı planlaşdırır.

    "Report" Pakistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Ticarətin İnkişafı İdarəsi (TDAP) məlumat yaylıb.

    Bu, Pakistanın Heyvanların Karantini Departamentinin Azərbaycan tərəfinin müəyyən etdiyi bütün baytarlıq və qida tələblərini uğurla yerinə yetirməsi sayəsində mümkün olub.

    TDAP artıq ət ixracatçıları və müvafiq təşkilatlarla xüsusi iclas keçirərək Azərbaycan bazarına çıxış strategiyalarını ətraflı müzakirə edib.

    Növbəti addımlar çərçivəsində noyabrda Pakistanın ət ixracatçılarından ibarət nümayəndə heyətinin Bakıya gəlməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə, birbaşa ticarət və işgüzar əlaqələrin gücləndirilməsi üçün Azərbaycanın aparıcı idxalçıları Pakistanda keçiriləcək sərgidə iştirak etməyə dəvət olunacaqlar.

    Пакистан готовится поставлять мясо на рынок Азербайджана
    Pakistan gets approval to begin meat exports to Azerbaijan

