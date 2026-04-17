Оверчук: РФ и Азербайджан тесно взаимодействуют в сфере транспорта

Азербайджан обладает уникальным географическим положением, руководство страны предпринимает шаги для превращения страны в транспортный хаб.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

"У Азербайджана уникальное географическое положение, и мы видим, как много делается и президентом Азербайджана, уважаемым Ильхамом Алиевым, для того, чтобы действительно превратить Азербайджан в самый настоящий транспортный хаб, в самый настоящий евразийский перекресток, где сходятся как дороги с востока на запад, так и с севера на юг", - подчеркнул А.Оверчук.

По его словам, речь идет о развитии железнодорожного, автомобильного, авиационного и морского транспорта.

"В этих сферах все активно развивается, создаются максимально удобные условия для грузоотправителей, перевозчиков и получателей. Министерство транспорта РФ и "Российские железные дороги" (РЖД) находятся в тесном контакте с азербайджанскими коллегами, и мы всегда находим полное взаимопонимание. В первую очередь, это касается развития международного транспортного коридора "Север - Юг", - добавил вице-премьер.