İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    Aleksey Overçuk: Rusiya və Azərbaycan nəqliyyat sahəsində sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərir

    Biznes
    • 17 aprel, 2026
    • 12:18
    Aleksey Overçuk: Rusiya və Azərbaycan nəqliyyat sahəsində sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərir

    Azərbaycan unikal coğrafi mövqeyə malikdir, rəsmi Bakı ölkəni nəqliyyat qovşağına çevirmək üçün addımlar atır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclasında bildirib.

    "Azərbaycanın unikal coğrafi mövqeyi var və biz onun həqiqətən əsl nəqliyyat qovşağına, həm şərqdən qərbə, həm də şimaldan cənuba yolların birləşdiyi əsl Avrasiya yolayrıcına çevirmək üçün Azərbaycan Prezidenti, hörmətli İlham Əliyev tərəfindən nə qədər çox işlərin görüldüyünü görürük", - A.Overçuk deyib.

    Onun sözlərinə görə, söhbət dəmir yolu, avtomobil, aviasiya və dəniz nəqliyyatının inkişafından gedir.

    "Bu sahələrdə hər şey aktiv şəkildə inkişaf edir, yükgöndərənlər, daşıyıcılar və alıcılar üçün maksimum rahat şərait yaradılır. Rusiya Nəqliyyat Nazirliyi və "Rusiya Dəmir Yolları" (RDY) azərbaycanlı həmkarları ilə sıx təmasdadır və biz həmişə bir-birimizi tam başa düşürük. İlk növbədə, bu, "Şimal - Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafına aiddir", - Overçuk əlavə edib.

    Оверчук: РФ и Азербайджан тесно взаимодействуют в сфере транспорта
    Overchuk: Russia, Azerbaijan cooperating closely in transport sector

    Son xəbərlər

    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    12:56

    Almaniya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin səfirliklər tərəfindən leqallaşdırılması tam dayandırılıb

    Xarici siyasət
    12:56

    Fatih Birol: "Qlobal enerji bazarı Hörmüzün bağlanmasının fəsadlarını yetərincə qiymətləndirmir"

    Energetika
    12:54
    Foto

    İlham Əliyev Antalyada Moldova Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti