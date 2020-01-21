Отель Ritz в Лондоне может быть продан саудовским инвесторам

Лондонский отель Ritz может быть продан частному саудовскому инвестфонду. Это будет первая смена владельцев пятизвездного отеля за последние 25 лет.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает Financial Times,

Сейчас знаменитый отель принадлежит миллиардерам братьям Барклэй, которые приобрели его в 1995 году за 80 млн. По данным FT, братья уже несколько недель ведут переговоры с потенциальными покупателями.

По словам одного из источников газеты, некоторые кандидатуры уже были отсеяны, так как сторонам не удалось договориться о цене. Ближе всего же к подписанию соглашения на текущий момент инвестфонд Sidra Capital, представляющий интересы нескольких богатых саудовских семей. При этом один из источников утверждает, что братья рассматривают предложения только выше 750 млн. Официально информацию о готовящейся продаже отеля ни братья Барклэй, ни Sidra Capital не комментируют.