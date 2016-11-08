Оружейная компания Smith&Wesson намерена сменить название

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Одна из крупнейших в США фирм по производству огнестрельного оружия Smith&Wesson обратилась к своим акционерам с просьбой одобрить переименование компании, передает Report со ссылкой на ТАСС.

На 13 декабря запланировано голосование инвесторов по вопросу о присвоении компании нового названия - American Outdoor Brands Corp. Как подчеркивает агентство Bloomberg, речь идет о смене названия всего предприятия, при этом торговая марка оружия останется без изменений.

"Мы намерены агрессивно расти как органически, так и путем приобретений, фокусируясь на брендах и продуктах, которые наилучшим образом отвечают требованиям образа жизни наших целевых потребителей", - приводит агентство слова главы компании Джеймса Дебни.

Как отмечает Bloomberg, около 90% продаж Smith&Wesson приходится на оружие, но компания также занимается реализацией и другой продукции, в том числе переносных фонарей и складных пил. На прошлой неделе компания информировала о планах приобрести за 32,3 млн. долларов США предприятие Ultimate Survival Technologies, производителя спецоборудования для походов.