Орхан Мамедов назвал направления деятельности Азербайджана и России в рамках Концепции "умного города"

На освобожденных территориях Азербайджана начинает активно внедряться концепция "умного села" и "умного города". Концепция "умного города" имеет большой потенциал и с точки зрения реализации совместных инициатив со стороны компаний Азербайджана и России,

На освобожденных территориях Азербайджана начинает активно внедряться концепция "умного села" и "умного города". Концепция "умного города" имеет большой потенциал и с точки зрения реализации совместных инициатив со стороны компаний Азербайджана и России, где могут быть задействованы также субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП).

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) Орхан Мамедов в ходе выступления на заседании деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры – "Умный город".

"Итогом эффективности данного подхода может стать увеличение сектора МСП в цепочках поставок, количества создаваемых совместных предприятий и частоты внедрения инновационных решений. Следует также отметить, что государственно-частное партнерство в данной сфере может стать весьма благодатной платформой, которая обеспечит и своевременность реализации проектов, и их финансирование.

Наше Агентство не остается в стороне от данных тенденций и мы готовы приложить все усилия, чтобы обеспечить вовлеченность субъектов МСП в реализацию потенциальных проектов «умного города», - сказал О.Мамедов.

По его словам, сегодня потенциал сотрудничества между компаниями Азербайджана и России развивается по всем направлениям. В частности, он выделил сотрудничество с азербайджанским представительством Российского экспортного центра, с АО «Росэксимбанк», а также Азербайджано-Российским и Российско-Азербайджанским деловыми советами. В рамках сотрудничества с АО «Корпорация МСП» были проведены семинары для субъектов МСП по госзакупкам, профильные круглые столы с участием компаний обеих сторон.

"С целью определения схожих интересов для субъектов МСП Азербайджана и России, Агентство также активно участвует в различных профильных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации. В июне этого года мы приняли участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме, в рамках которого провели встречи c нашими коллегами и потенциальными новыми партнерами.

В июле 2021 года, при поддержке министерства экономики Азербайджана и нашего Агентства на выставке “Russia Halal Expo 2021”, проходившей в рамках «KazanSummit», была продемонстрирована профильная Азербайджанская продукция на отдельном стенде", - сказал глава KOBIA.