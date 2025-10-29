Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Операции Binance через m10– надёжно, напрямую и в манатах!

    Бизнес
    • 29 октября, 2025
    • 14:06
    Операции Binance через m10– надёжно, напрямую и в манатах!

    Ведущая финтех-платформа Азербайджана m10 совместно с крупнейшей в мире криптовалютной биржей Binance впервые в стране запустила прямые крипто-фиатные операции в азербайджанских манатах (AZN), без участия посредников.

    Пользователи могут пополнять и выводить средства в AZN напрямую между своими счетами m10 и Binance - полностью прозрачно, безопасно и без участия третьих сторон.

    Высший уровень безопасности

    Данный сервис как первая финтех-платформа прошедшая тестирование в специальном регулируемом режиме (sandbox) Центрального банка Азербайджана, обладает официальным статусом и соответствует самым высоким стандартам безопасности. Все операции проводятся через банковскую инфраструктуру.

    Первый этап интеграции m10 и Binance успешно завершился после шестимесячного испытательного периода в рамках sandbox Центрального банка Азербайджана и перешёл во вторую фазу сроком ещё на шесть месяцев

    Условия транзакций

    Валюта: азербайджанский манат (AZN)

    Комиссия за пополнение: 1%

    Комиссия за вывод: 1,5%

    Лимит операций: до эквивалента 20 000 долларов США

    Примечание: месячный лимит в эквиваленте 20 000 долларов США установлен в соответствии с правилами Центрального банка Азербайджана. Сервис доступен только для граждан Азербайджана, при этом прохождение процедуры KYC (идентификация клиента) является обязательным.

    Новый этап в развитии криптоопераций Азербайджана

    Это сотрудничество стало важным шагом в развитии криптоэкосистемы страны, предоставляя пользователям удобство, соответствие законодательству и финансовую прозрачность.

    С чего начать

    1. Войдите или зарегистрируйтесь в приложении Binance или на официальном сайте.
    2. В разделе Deposit (Пополнение) выберите AZNm10, чтобы пополнить баланс через счёт m10.
    3. В разделе Withdraw (Вывод) укажите свой счёт m10 для вывода средств.

    О m10

    m10 - цифровой кошелек компании PashaPay, входящей в экосистему Bir. Сервис, запущенный в 2022 году, упрощает финансовые операции для частных лиц и бизнеса, обеспечивая удобное и безопасное управление средствами и платежами.

    Подробнее: https://m10.az/en

    m10 ilə "Binance" əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!
    Binance transactions with m10 – reliable, direct, and in manats!

    Последние новости

    14:26

    В TƏBİB назвали предварительную причину смерти беременной девушки в Астаре

    Происшествия
    14:25

    Арутюнян: В Декларации независимости Армении есть определенные проблемы

    В регионе
    14:23

    Азербайджан и Турция внедряют систему взаимного признания автомобильных номеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    14:17

    Главы МИД Азербайджана и Омана провели встречу один на один

    Внешняя политика
    14:13

    MEDIA планирует расширить в ближайшем будущем проект "Медиа-волонтер"

    Медиа
    14:10

    Джавид Абдуллаев: Стоимость энергии должна быть привлекательной для инвесторов

    Энергетика
    14:09

    Минюст Армении: Не рассматриваем выступить с инициативой об объявлении амнистии

    В регионе
    14:08

    Рза Нагиев: Риск-аппетит банков мешает участию местных компаний в проектах ВИЭ

    Энергетика
    14:06

    Операции Binance через m10– надёжно, напрямую и в манатах!

    Бизнес
    Лента новостей