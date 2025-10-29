İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    m10 ilə "Binance" əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!

    Biznes
    • 29 oktyabr, 2025
    • 13:49
    m10 ilə Binance əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!

    Azərbaycanın aparıcı fintex platforması m10, dünyanın ən böyük kriptovalyuta birjası "Binance" ilə əməkdaşlıq edərək, ölkədə ilk dəfə Azərbaycan manatı ilə vasitəçisiz kripto-fiat əməliyyatlarını təqdim edir.

    İstifadəçilər birbaşa m10 hesablarından "Binance" hesablarına manatla vəsait əlavə edə və çıxara bilərlər - tam şəffaf, təhlükəsiz və vasitəçisiz şəkildə.

    Təhlükəsizlik – ən yüksək səviyyədə

    Bu xidmət, Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) xüsusi tənzimləmə rejimində (sandbox) sınaqdan keçirilən ilk fintex platforması kimi, həm rəsmi statusa, həm də yüksək təhlükəsizlik standartlarına malikdir. Bütün əməliyyatlar bank infrastrukturu üzərindən həyata keçirilir.

    m10 və "Binance" inteqrasiyasının ilk mərhələsi AMB-nın sandbox rejimindən uğurla keçərək, 6 aylıq sınaq müddətini başa vurub və daha 6 ay müddətinə ikinci mərhələyə keçid edib.

    Əməliyyat şərtləri

    Valyuta: Azərbaycan manatı (AZN)

    Balans artırma komissiyası: 1%

    Vəsait çıxarma komissiyası: 1.5%

    *Əməliyyat limiti: 20,000 ABŞ dolları ekvivalentinədək

    *Qeyd: Aylıq 20,000 ABŞ dolları ekvivalentinədək əməliyyat limiti Azərbaycan Mərkəzi Bankının müvafiq qaydalarına əsaslanır. Xidmət yalnız Azərbaycan vətəndaşları üçün əlçatandır və KYC (müştərini tanı) prosedurunun tamamlanması mütləqdir.

    Azərbaycanın kripto əməliyyatlarında yeni mərhələ

    Bu əməkdaşlıq, ölkədə kripto-ekosistemin inkişafında mühüm addım olmaqla, istifadəçilərə rahatlıq, qanunvericiliyə uyğunluq və maliyyə şəffaflığı təmin edir.

    Necə başlamaq olar?

    1. "Binance" tətbiqinə və ya rəsmi vebsayta daxil olun və qeydiyyatdan keçin.
    2. Deposit bölməsində AZN → m10 seçərək m10 hesabınız vasitəsilə balansınızı artırın.
    3. Withdraw bölməsində m10 hesabınızı göstərərək vəsaiti çıxarın.

    m10 haqqında

    m10, Azərbaycanın aparıcı fintex şirkətlərindən biri olan "PashaPay" tərəfindən hazırlanmış rəqəmsal cüzdandır və Bir ekosisteminin fintex həllidir. 2022-ci ildən istifadəyə verilmiş m10 fərdlər və bizneslər üçün maliyyə əməliyyatlarını sadələşdirməyi, vəsaitlərin idarə edilməsini və ödənişlərin həyata keçirilməsini təhlükəsiz və rahat şəkildə təmin etməyi hədəfləyir.

    Ətraflı məlumat üçün: https://m10.az

    Binance m10 fintex
    Операции Binance через m10– надёжно, напрямую и в манатах!
    Binance transactions with m10 – reliable, direct, and in manats!

    Son xəbərlər

    14:16

    İsrail ordusu HƏMAS-a zərbələrdən sonra Qəzzada atəşkəs rejimini bərpa edib

    Digər ölkələr
    14:06

    Azərbaycan və Türkiyə avtomobil nömrələrini qarşılıqlı tanıyacaq - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    14:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:04
    Foto

    Lerikdə "Eko Festival" keçirilir

    Turizm
    14:03

    Azərbaycan və Oman XİN başçıları arasında təkbətək görüş keçirilir

    Xarici siyasət
    14:01

    "Tottenhem"in futbolçusu Braziliya klubuna keçə bilər

    Futbol
    14:01

    Rumıniya rəsmisi: "Azərbaycanı nəqliyyat-logistika əlaqələri üçün qapı kimi nəzərdən keçiririk"

    İnfrastruktur
    13:49

    Azərbaycana turist axını niyə azalıb? - ARAŞDIRMA

    Turizm
    13:49

    m10 ilə "Binance" əməliyyatları – manatla, təhlükəsiz, vasitəçisiz!

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti