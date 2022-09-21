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ООН готов поддержать Азербайджан для дальнейшего укрепления его позиций в «Отчете об устойчивом развитии»

ООН готов поддержать Азербайджан для дальнейшего укрепления его позиций в «Отчете об устойчивом развитии» Владанка Андреева: «Мы готовы поддержать Азербайджан в «Отчете об устойчивом развитии»»
Бизнес
21 сентября 2022 г. 16:52
ООН готов поддержать Азербайджан для дальнейшего укрепления его позиций в «Отчете об устойчивом развитии»

Владанка Андреева: «Мы готовы поддержать Азербайджан в «Отчете об устойчивом развитии»»

«ООН готов поддержать Азербайджан для дальнейшего укрепления его позиций в «Отчете об устойчивом развитии»».
Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства ООН в Азербайджане Владанка Андреева на проведенном в Баку мероприятии на тему «Глобальный индекс целей устойчивого развития Азербайджана».

«Азербайджан занял 50-е место среди 163 стран в «Отчете об устойчивом развитии – 2022», набрав 73,5 балла из 100 возможных. Цели вашего правительства и нашего представительства связана с дальнейшим улучшением положения Азербайджана. Сегодняшнее мероприятие организовано совместно с Министерством экономики и Государственным комитетом по статистике. Основной целью мероприятия является оценка общих результатов, связанных с достижением Целей устойчивого развития (ЦУР) Азербайджана. Я хотела бы приветствовать смелые шаги, предпринятые Азербайджаном в достижении «Повестки 2030 года», в соответствии с ЦУР целями, проделанную в этом направлении работу», - сказала она.

В.Андреева также сообщила, что главной составляющей «Повестки-2030» является достоверная информация.

«Сегодня мы обсудили трудности и области с недостатком информации. Мы обсудили такие вопросы, как поддержка, которую ООН может оказать в связи со сбором этих данных и отражением статистических данных. Следовательно, наша главная цель – соответствующим образом оценить достигнутые результаты. Выявлены сферы, по которым отсутствуют статистические данные. Информация по ряду направлений была представлена несколько лет назад. Мы установили правила обновления данных. Есть некоторые вопросы, которые должны быть прояснены агентствами ООН и государственными органами. Есть ряд сфер, которые должны быть исследованы», - отметила она.

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