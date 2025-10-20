Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Около 22% товарооборота Беларуси и Азербайджана обеспечивают биржевые сделки

    Бизнес
    • 20 октября, 2025
    • 16:33
    Около 22% товарооборота Беларуси и Азербайджана обеспечивают биржевые сделки

    В текущем году около 22% всего товарооборота между Беларусью и Азербайджаном пришлось на долю биржевых сделок.

    Об этом в интервью Report заявил начальник управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослав Ковальчук.

    По его словам, в настоящее время на БУТБ аккредитовано 176 хозяйствующих субъектов из Азербайджана, причем 38 из них присоединились только в этом году.

    "Большинство азербайджанских компаний активно участвуют в торгах и являются основными покупателями белорусской пилопродукции. Сегодня Азербайджан входит в пятерку ведущих стран по активности на бирже. На первом месте находится Россия, далее следуют Китай, Узбекистан, Азербайджан и Польша.

    Что касается объемов, за 2024-2025 годы товарооборот через биржу с Азербайджаном составил 175 млн долларов США и на сегодняшний день состоит только из экспорта белорусской продукции. Основная доля приходится на экспорт пиломатериалов (171,9 млн долларов США), остальная часть на экспорт белорусского сухого молока, сливочного масла, мясных субпродуктов и белого кристаллического сахара", - отметил Я. Ковальчук.

    Он подчеркнул положительную динамику по выходу белорусских производителей сельхозпродукции на азербайджанский рынок через механизмы БУТБ.

    "Если в 2024 году доля сельхозпродукции составляла около 1% биржевого экспорта, то сейчас этот показатель превышает 3%. Это свидетельствует не только о росте доли, но и об увеличении реальных объемов поставок", - добавил начальник управления.

    Азербайджан Белорусская универсальная товарная биржа Ярослав Ковальчук
    BUƏB rəsmisi: Belarus və Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin 22 %-ə yaxını birja əqdləridir

