Ярослав Ковальчук: Азербайджанские компании смогут напрямую участвовать в торгах на Белорусской бирже - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан и Беларусь сохраняют устойчивую динамику экономического взаимодействия, укрепляя сотрудничество во многих направлениях - от промышленности и сельского хозяйства до торговли и инвестиций. Одной из эффективных площадок для расширения двусторонних экономических связей стала Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ), через которую уже проходит значительная часть взаимного товарооборота.

В последние годы Азербайджан уверенно входит в число ведущих стран-партнеров Беларуси на биржевых торгах, а интерес бизнеса обеих сторон к новым формам взаимодействия продолжает расти. Все больше азербайджанских компаний присоединяются к торгам на белорусской бирже, а белорусские предприятия активно осваивают азербайджанский рынок, предлагая продукцию деревообработки и сельского хозяйства.

В интервью Report начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук рассказал о динамике биржевых торгов между двумя странами, перспективах выхода азербайджанских производителей на биржу напрямую и новых возможностях для расширения взаимного товарооборота.

Представляем интервью читателям:

- Сколько азербайджанских компаний сегодня зарегистрированы на Белорусской универсальной товарной бирже и каковы объемы биржевых торгов между двумя странами?

- В настоящее время на нашей бирже аккредитовано 176 хозяйствующих субъектов из Азербайджана, причем 38 из них присоединились только в этом году. Большинство азербайджанских компаний активно участвуют в торгах и являются основными покупателями белорусской пилопродукции.

Сегодня Азербайджан входит в пятерку ведущих стран по активности на бирже. На первом месте находится Россия, далее следуют Китай, Узбекистан, Азербайджан и Польша.

Что касается объемов, за 2024-2025 годы товарооборот через биржу с Азербайджаном составил 175 млн долларов США и на сегодняшний день состоит только из экспорта белорусской продукции. Основная доля приходится на экспорт пиломатериалов (171,9 млн долларов США), остальная часть на экспорт белорусского сухого молока, сливочного масла, мясных субпродуктов и белого кристаллического сахара.

Отмечу, что наблюдается положительная динамика по выходу белорусских производителей сельхозпродукции на азербайджанский рынок через механизмы БУТБ. Если в 2024 году доля сельхозпродукции составляла около 1% биржевого экспорта, то сейчас этот показатель превышает 3%. Это свидетельствует не только о росте доли, но и об увеличении реальных объемов поставок.

В целом, по статистике текущего года, на долю биржевых сделок приходится около 22% всего товарооборота между Беларусью и Азербайджаном.

- Продукция азербайджанских компаний реализуется на Белорусской универсальной товарной бирже напрямую или через посредников из других стран?

- Как я уже отмечал, основная часть биржевого товарооборота между нашими странами пока состоит из экспорта белорусской продукции. Одна из причин этого - недостаточная осведомленность азербайджанских производителей о возможностях работы через БУТБ и о тех механизмах, которые мы предлагаем для упрощения торговли.

На данный момент продукция азербайджанских предприятий, к сожалению, поступает на биржу через посредников, как белорусских, так и иностранных. Среди таких товаров можно отметить хлопчатобумажные ткани, суровую бязь, алюминиевую ленту и бентонитовый порошок. За 2024-2025 годы объем реализованной через посредников азербайджанской продукции составил около 1,4 млн долларов США.

Информацию об этих сделках мы уже направили в Азербайджанское Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA). Кроме того, аналогичные данные будут доведены и до самих производителей, чтобы они могли оценить масштабы реализации своей продукции и, возможно, принять решение о выходе на биржу напрямую. Мы искренне надеемся, что это станет стимулом для их участия в торгах.

Хочу подчеркнуть, что наша биржа - государственная организация, и ее деятельность направлена не столько на коммерческую выгоду, сколько на выполнение государственных задач, в частности на насыщение внутреннего рынка востребованными товарами.

Азербайджан, как известно, является нефтегазовой страной, и нефтепродукты представляют интерес для белорусского рынка. Мы видим значительный потенциал в том, чтобы азербайджанские поставщики напрямую предлагали такие товары на наших торгах. Чем шире будет ассортимент представленной азербайджанской продукции, тем выгоднее это будет для обеих сторон.

Со своей стороны мы готовы сделать участие азербайджанских компаний максимально удобным - сопровождать каждого клиента на всех этапах, помочь с аккредитацией, обучением, оформлением лотов и участием в торгах. При этом все этапы участия в биржевых торгах являются бесплатными: аккредитация, обучение участию, использование программного обеспечения, само участие в торгах, а также использование субсчетов биржи при взаиморасчетах. Биржевой сбор взимается только при заключении сделки на площадке биржи и составляет в среднем всего 0,2%.

Однако, в отдельных случаях ставка биржевого сбора и того ниже. Например, азербайджанские покупатели белорусской молочной продукции через Биржу уплачивают всего 0,5 манатов (0,3 долларов США), независимо от суммы совершенной биржевой сделки.

- В полной ли мере реализован потенциал сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном в биржевой сфере? Насколько приоритетной задачей для вас сегодня и в будущем является диверсификация товарной номенклатуры?

- Мы, безусловно, довольны динамикой использования механизмов Белорусской универсальной товарной биржи во взаимной торговле между Азербайджаном и Беларусью. Видим устойчивый интерес азербайджанского бизнеса и партнерских организаций к нашей площадке и к возможностям сотрудничества.

В рамках участия в 30-й юбилейной выставке Baku Build-2025 в Баку мы провели продуктивные встречи с представителями AZPROMO, KOBİA и рядом частных компаний. Этот интерес для нас крайне важен и вдохновляет. Вместе с тем, потенциал для дальнейшего роста все еще велик, и мы надеемся, что наше участие в подобных мероприятиях поможет его реализовать в полном объеме.

Наша задача сегодня заключается не только в наращивании объемов поставок белорусской пилопродукции на азербайджанский рынок, но и диверсификация экспортной номенклатуры. Более того, мы планируем расширить присутствие на азербайджанском рынке продукции Белорусского металлургического завода - это арматура, катанка, круги, проволока. Уже за два дня работы выставки мы убедились, что азербайджанские предприниматели проявляют значительный интерес к этой категории товаров.

Отдельно отмечу перспективы в сфере поставок белорусской мясной продукции. Беларусь - многонациональная страна, где с уважением относятся ко всем религиозным и культурным традициям. В связи с этим многие наши предприятия имеют международный сертификат "Халяль", что открывает широкие возможности для экспорта. Мы уже поставляем халяльную мясную продукцию на рынок Азербайджана и готовы существенно увеличить объемы таких поставок.

- В мае этого года в рамках Азербайджано-белорусского бизнес-форума первому брокеру БУТБ в Азербайджане - ООО "САМА-ЗТ" - был вручен сертификат об аккредитации. Какую роль играют биржевые брокеры в наращивании объемов торгов между двумя странами?

- Да, действительно, появление первого аккредитованного биржевого брокера в Азербайджане стало важным событием. Мы этому искренне рады, ведь брокеры - это профессиональные участники биржевого рынка, которые помогают азербайджанским компаниям проще и эффективнее выходить на белорусскую торговую площадку.

Более того, могу приоткрыть небольшую тайну: буквально на днях завершен внутренний этап аккредитации второго азербайджанского брокера, и уже на этой неделе он официально начнет работу. Таким образом, в Азербайджане будет действовать два аккредитованных брокера Белорусской универсальной товарной биржи.

Мы уделяем особое внимание взаимодействию с брокерами, поскольку именно они являются нашими локальными партнерами и проводниками на внешних рынках. На сегодняшний день у нас достаточно обширная сеть брокеров, и мы намерены ее активно расширять.

С учетом растущего объема биржевого товарооборота и высокого интереса азербайджанского бизнеса к нашим инструментам, можно уверенно сказать: число азербайджанских брокеров будет увеличиваться, а вместе с ним и общий объем торгов между нашими странами.