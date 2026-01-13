Официальный дистрибьютор Land Rover в Азербайджане резко сократил свой уставный капитал
Бизнес
- 13 января, 2026
- 10:17
Компания "Автолюкс Азербайджан" объявила о сокращении своего уставного капитала на 16,5 млн манатов (в 34 раза) - с 17 млн до 500 тыс. манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр".
Кредиторы могут подать свои требования в течение месяца по адресу: г. Баку, Наримановский район, ул. Заура Нудиралиева, 8.
"Автолюкс Азербайджан" зарегистрирована в 2012 году. Компания является официальным дистрибьютором автомобилей Land Rover в Азербайджане.
Последние новости
10:30
Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за осадков и туманаПроисшествия
10:29
ACWA Power: Азербайджан станет хабом "зеленой энергетики" для Европы и других регионовЭнергетика
10:17
Официальный дистрибьютор Land Rover в Азербайджане резко сократил свой уставный капиталБизнес
10:14
Французские фермеры вновь вышли на улицы Парижа на тракторахДругие страны
10:05
Фото
В воинской части Азербайджанской армии проведены тактические ученияАрмия
09:57
Видео
В Сумгайыте столкновение автомобилей спровоцировало пожарПроисшествия
09:52
Азербайджанская нефть незначительно подорожалаЭнергетика
09:44
В Казахстане в ДТП с участием грузовика два человека погибли, еще два раненыВ регионе
09:41