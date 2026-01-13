Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Официальный дистрибьютор Land Rover в Азербайджане резко сократил свой уставный капитал

    Бизнес
    • 13 января, 2026
    • 10:17
    Официальный дистрибьютор Land Rover в Азербайджане резко сократил свой уставный капитал

    Компания "Автолюкс Азербайджан" объявила о сокращении своего уставного капитала на 16,5 млн манатов (в 34 раза) - с 17 млн ​​до 500 тыс. манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр".

    Кредиторы могут подать свои требования в течение месяца по адресу: г. Баку, Наримановский район, ул. Заура Нудиралиева, 8.

    "Автолюкс Азербайджан" зарегистрирована в 2012 году. Компания является официальным дистрибьютором автомобилей Land Rover в Азербайджане.

