Официальный дистрибьютор Land Rover в Азербайджане резко сократил свой уставный капитал

Компания "Автолюкс Азербайджан" объявила о сокращении своего уставного капитала на 16,5 млн манатов (в 34 раза) - с 17 млн ​​до 500 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр".

Кредиторы могут подать свои требования в течение месяца по адресу: г. Баку, Наримановский район, ул. Заура Нудиралиева, 8.

"Автолюкс Азербайджан" зарегистрирована в 2012 году. Компания является официальным дистрибьютором автомобилей Land Rover в Азербайджане.