"Land Rover"in Azərbaycandakı rəsmi distribütoru nizamnamə kapitalını kəskin azaldır
Biznes
- 13 yanvar, 2026
- 10:00
"Avtolüks Azərbaycan" MMC nizamnamə kapitalını 16,5 milyon manat və yaxud 34 dəfə azaldaraq 17 milyon manatdan 500 min manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kreditorlar tələblərini bir ay ərzində Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev küçəsi, 8 ünvanına bildirə bilərlər.
"Avtolüks Azərbaycan" 2012-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Şirkət "Land Rover" avtomobillərinin Azərbaycandakı rəsmi distribütorudur.
Son xəbərlər
10:35
"Yelo Bank"dan sahibkarlar üçün yeni imkan: Qızıl təminatlı mikro kreditMaliyyə
10:33
Qarabağ Dirçəliş Fondu İT sistemlərini "Hökumət buludu"na köçürübİKT
10:32
Almaniyalı hücumçu karyerasını ABŞ-də davam etdirəcəkFutbol
10:31
"REDMI Note" seriyasının dünya üzrə tədarük həcmi 460 milyon ədədi keçibBiznes
10:19
Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs tutulubHadisə
10:16
Hesablama Palatası: Metrodakı maliyyə nöqsanları aradan qaldırılmayıbMaliyyə
10:15
FHN gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edibHadisə
10:11
Prezidentin Bakı və Abşeronda su təchizatı ilə bağlı məsələni strateji müstəvidə gündəmə gətirməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏYDaxili siyasət
10:09