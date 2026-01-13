İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Land Rover"in Azərbaycandakı rəsmi distribütoru nizamnamə kapitalını kəskin azaldır

    Biznes
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:00
    Land Roverin Azərbaycandakı rəsmi distribütoru nizamnamə kapitalını kəskin azaldır

    "Avtolüks Azərbaycan" MMC nizamnamə kapitalını 16,5 milyon manat və yaxud 34 dəfə azaldaraq 17 milyon manatdan 500 min manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar tələblərini bir ay ərzində Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Zaur Nudirəliyev küçəsi, 8 ünvanına bildirə bilərlər.

    "Avtolüks Azərbaycan" 2012-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Şirkət "Land Rover" avtomobillərinin Azərbaycandakı rəsmi distribütorudur.

    "Avtolüks Azərbaycan" Dövlət Vergi Xidməti
    Официальный дистрибьютор Land Rover в Азербайджане резко сократил свой уставный капитал
    Charter capital of official distributor of Land Rover in Azerbaijan shrinks

    Son xəbərlər

    10:35

    "Yelo Bank"dan sahibkarlar üçün yeni imkan: Qızıl təminatlı mikro kredit

    Maliyyə
    10:33

    Qarabağ Dirçəliş Fondu İT sistemlərini "Hökumət buludu"na köçürüb

    İKT
    10:32

    Almaniyalı hücumçu karyerasını ABŞ-də davam etdirəcək

    Futbol
    10:31

    "REDMI Note" seriyasının dünya üzrə tədarük həcmi 460 milyon ədədi keçib

    Biznes
    10:19

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    10:16

    Hesablama Palatası: Metrodakı maliyyə nöqsanları aradan qaldırılmayıb

    Maliyyə
    10:15

    FHN gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    10:11

    Prezidentin Bakı və Abşeronda su təchizatı ilə bağlı məsələni strateji müstəvidə gündəmə gətirməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Daxili siyasət
    10:09

    Hesablama Palatası: Naxçıvan Ali Məclisində və tabeli qurumlarında pozuntular aradan qaldırılmayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti