Общая стоимость платных услуг в Азербайджане выросла более чем на 9%
Бизнес
- 15 октября, 2025
- 17:10
Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе-сентябре этого года, составила 10 млрд 563,1 млн манатов, что на 9,1% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
За 9 месяцев юридические лица оказали населению услуги на сумму 7 млрд 942,9 млн манатов, что составляет 75,2% от общей стоимости услуг.
За отчетный период каждый житель страны в среднем воспользовался различными платными услугами на сумму 1 031,6 маната, что в номинальном выражении на 142,3 маната больше по сравнению с 9 месяцами прошлого года.
Последние новости
17:42
В Азербайджане медпомощь получили около 160 тыс. иностранцевЗдоровье
17:40
Форум сотрудничества НПО стартует в Ханкенди 19 октябряВнутренняя политика
17:40
Норвегия выделит Украине свыше €7 млрд в 2026 годуДругие страны
17:39
Фото
Азербайджан и Корея обсудили военное сотрудничествоАрмия
17:39
В Азербайджане потребительский рынок вырос на 5%Бизнес
17:33
ЕБРР готов финансировать или софинансировать крупномасштабные транспортные проекты в АзербайджанеИнфраструктура
17:33
Азербайджан и Венгрия провели политконсультацииВнешняя политика
17:27
Экономика Нахчывана выросла более чем на 4 %Финансы
17:25