    Общая стоимость платных услуг в Азербайджане выросла более чем на 9%

    Бизнес
    • 15 октября, 2025
    • 17:10
    Общая стоимость платных услуг в Азербайджане выросла более чем на 9%

    Стоимость платных услуг, оказанных населению Азербайджана в январе-сентябре этого года, составила 10 млрд 563,1 млн манатов, что на 9,1% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    За 9 месяцев юридические лица оказали населению услуги на сумму 7 млрд 942,9 млн манатов, что составляет 75,2% от общей стоимости услуг.

    За отчетный период каждый житель страны в среднем воспользовался различными платными услугами на сумму 1 031,6 маната, что в номинальном выражении на 142,3 маната больше по сравнению с 9 месяцами прошлого года.

