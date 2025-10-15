Azərbaycanda ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 9 % artıb
Biznes
- 15 oktyabr, 2025
- 16:37
Bu ilin yanvar-sentaybr aylarında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 10 milyard 563,1 milyon manat olub.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 9,1 % çoxdur.
9 ayda hüquqi şəxslər əhaliyə 7 milyard 942,9 milyon manatlıq xidmət göstərib ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,2 %-ni təşkil edib.
Hesabat dövründə hər bir ölkə sakini orta hesabla 1 031,6 manatlıq və yaxud ötən ilin 9 ayına nisbətən nominal ifadədə 142,3 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.
Son xəbərlər
17:09
İSB-də sığorta hadisəsi tarixçəsinin sorğulanması xidməti istifadəyə verilibMaliyyə
17:07
Sabah Binəqədinin bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
17:06
Belousov: NATO Rusiya və Belarus sərhədlərində kəşfiyyat fəaliyyətini aktivləşdiribDigər ölkələr
17:06
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 33 %-dən çox artıbMaliyyə
17:00
Foto
Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edibEnergetika
16:59
Azərbaycan və Macarıstan arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıbXarici siyasət
16:57
Naxçıvanda sənaye istehsalı 15 %-dən çox artıbSənaye
16:54
Növbəti iki gündə bəzi rayonlarda yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
16:53
Foto