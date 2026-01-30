Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана в 2025 году вырос почти на 60%

    Бизнес
    • 30 января, 2026
    • 12:55
    Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана в 2025 году вырос почти на 60%

    В 2025 году крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 135,2 млн долларов США (рост за год в 3,4 раза, или на 95,6 млн долларов).

    В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 590,1 млн долларов, что на 59,7%, или на 220,6 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (369,5 млн долларов).

    ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

    Компания

    Объем экспорта в 2025 году (млн долларов)

    Объем экспорта в 2024 году (млн долларов)

    Разница в %

    ООО "Azerbaijan International Mining Company"

    135,2

    39,6

    241,41%

    ООО "Prime Cotton"

    107,5

    93,9

    14,48%

    ЗАO "Baku Steel Company"

    61,7

    65

    -5,08%

    ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"

    60,3

    38,6

    56,22%

    ЗАO "TABATERRA"

    46,7

    34,6

    34,97%

    ООО "STP Алюминий"

    44,3

    21,4

    107,01%

    ООО "Export Stream"

    40,2

    17,1

    135,09%

    ООО "P-AQRO"

    32,9

    26,4

    24,62%

    ООО "KHAN-EL"

    31,3

    30

    4,33%

    ООО "AGRARCO"

    30

    2,9

    934,48%

    В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и достиг 3,6 млрд долларов США.

    Азербайджан ненефтяная продукция экспортеры частный сектор Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана
    Ты - Король

    Последние новости

    14:06
    Фото

    Переселившимся в Кяркиджахан, Ханъюрду и Тезебине семьям вручены ключи - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:01

    В Петербурге задержали попавшего в голову прохожей при стрельбе из пневматики

    В регионе
    13:51

    Низами Джафаров: Продвигать литературные произведения должны продюсеры

    Kультурная политика
    13:50

    Полиция Киева получила сообщение о минировании школ

    Другие страны
    13:45

    Норвегия будет представлена на WUF13 делегацией высокого уровня

    Внешняя политика
    13:43

    Экспортные доходы AzerGold в 2025 году выросли на 35%

    Бизнес
    13:41

    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли почти на 23%

    Финансы
    13:38

    Эрдоган: Турция готова к посредничеству между Ираном и США

    В регионе
    13:37
    Фото

    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Норвегии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей