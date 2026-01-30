Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана в 2025 году вырос почти на 60%
- 30 января, 2026
- 12:55
В 2025 году крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 135,2 млн долларов США (рост за год в 3,4 раза, или на 95,6 млн долларов).
В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 590,1 млн долларов, что на 59,7%, или на 220,6 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (369,5 млн долларов).
ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:
|
Компания
|
Объем экспорта в 2025 году (млн долларов)
|
Объем экспорта в 2024 году (млн долларов)
|
Разница в %
|
ООО "Azerbaijan International Mining Company"
|
135,2
|
39,6
|
241,41%
|
ООО "Prime Cotton"
|
107,5
|
93,9
|
14,48%
|
ЗАO "Baku Steel Company"
|
61,7
|
65
|
-5,08%
|
ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"
|
60,3
|
38,6
|
56,22%
|
ЗАO "TABATERRA"
|
46,7
|
34,6
|
34,97%
|
ООО "STP Алюминий"
|
44,3
|
21,4
|
107,01%
|
ООО "Export Stream"
|
40,2
|
17,1
|
135,09%
|
ООО "P-AQRO"
|
32,9
|
26,4
|
24,62%
|
ООО "KHAN-EL"
|
31,3
|
30
|
4,33%
|
ООО "AGRARCO"
|
30
|
2,9
|
934,48%
В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и достиг 3,6 млрд долларов США.