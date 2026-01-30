Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана в 2025 году вырос почти на 60%

В 2025 году крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стало ООО "Azerbaijan International Mining Company Limited".

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, экспорт компании в указанный период составил 135,2 млн долларов США (рост за год в 3,4 раза, или на 95,6 млн долларов).

В отчетный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 590,1 млн долларов, что на 59,7%, или на 220,6 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (369,5 млн долларов).

ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

Компания Объем экспорта в 2025 году (млн долларов) Объем экспорта в 2024 году (млн долларов) Разница в % ООО "Azerbaijan International Mining Company" 135,2 39,6 241,41% ООО "Prime Cotton" 107,5 93,9 14,48% ЗАO "Baku Steel Company" 61,7 65 -5,08% ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара" 60,3 38,6 56,22% ЗАO "TABATERRA" 46,7 34,6 34,97% ООО "STP Алюминий" 44,3 21,4 107,01% ООО "Export Stream" 40,2 17,1 135,09% ООО "P-AQRO" 32,9 26,4 24,62% ООО "KHAN-EL" 31,3 30 4,33% ООО "AGRARCO" 30 2,9 934,48%

В отчетный период ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и достиг 3,6 млрд долларов США.