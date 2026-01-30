İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Ötən il Azərbaycanın TOP-10 özəl şirkətinin qeyri-neft ixracı təxminən 60 % artıb

    Biznes
    • 30 yanvar, 2026
    • 14:42
    Ötən il Azərbaycanın TOP-10 özəl şirkətinin qeyri-neft ixracı təxminən 60 % artıb

    Ötən il Azərbaycanın özəl şirkətləri arasında qeyri-neft məhsullarının ən böyük ixracatçısı "Azerbaijan International Mining Company Limited" MMC olub.

    "Report" Azərbaycan İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir ki, şirkətin qeyd olunan dövrdə ixracı 135,2 milyon ABŞ dolları (il ərzində 95,6 milyon ABŞ dolları və ya 3,4 dəfə artım olub) təşkil edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən 10 özəl şirkət 590,1 milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac həyata keçirib ki, bu da 2024-cü ilin göstəricisi (369,5 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 59,7 % və ya 220,6 milyon ABŞ dolları çoxdur.

    Qeyri-neft məhsulları ixrac edən ən böyük 10 Azərbaycan şirkəti:

    Şirkət

    2025-ci ildə ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları ilə)

    2024-cü ildə ixracın həcmi (milyon ABŞ dolları ilə)

    Faiz fərqi

    "Azerbaijan International Mining Company Limited" şirkəti

    135,2

    39,6

    241,41%

    "Prime Cotton" MMC

    107,5

    93,9

    14,48%

    "Baku Steel Company" QSC

    61,7

    65

    -5,08%

    "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi" MMC

    60,3

    38,6

    56,22%

    "Tabaterra" QSC

    46,7

    34,6

    34,97%

    "STP Alüminium" MMC

    44,3

    21,4

    107,01%

    "Export Stream" MMC

    40,2

    17,1

    135,09%

    "P-Aqro" MMC

    32,9

    26,4

    24,62%

    "Khan-El" MMC

    31,3

    30

    4,33%

    "AGRARCO" MMC

    30

    2,9

    934,48%

    Hesabat dövründə Azərbaycanın qeyri-neft ixracatı 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Azərbaycan özəl şirkətlər qeyri-neft məhsullarının ixracı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
    Ненефтяной экспорт ТОП-10 частных компаний Азербайджана в 2025 году вырос почти на 60%
    Non-oil exports of Azerbaijan's top 10 private companies rise by nearly 60% in 2025

