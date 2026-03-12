Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос почти на 20%

    • 12 марта, 2026
    • 11:43
    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос почти на 20%

    В январе-феврале текущего года ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос в стоимостном выражении на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $580,7 млн.

    Об этом сообщили Report в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Стоимость экспорта продовольствия страны за последний год выросла на 30,5% и составила $200,6 млн.

    За отчетный период экспорт сахара увеличился в 4,3 раза, хлопчатобумажной пряжи - в 2,6 раза, растительных и животных жиров и масел - в 2,1 раза, алюминия и изделий из него - на 34,7%, хлопкового волокна - на 33,3%, фруктов и овощей - на 32,7%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 10,9%, чая - на 5,1%.

    Экспорт сельхозпродукции вырос на 34,6% - до $160,9 млн, агропромышленной продукции - на 22%, до $52,5 млн, а совокупная стоимость отправленной за рубеж сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличился, в целом, на 31,2% и достиг $213,4 млн.

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 20 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan's non-oil exports up nearly 20%
