İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 20 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 12 mart, 2026
    • 11:14
    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 20 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,7 % artaraq 580,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, o cümlədən son 1 ildə ölkənin yeyinti məhsullarının ixrac dəyəri 30,5 % artaraq 200,6 milyon ABŞ dolları olub.

    Bundan başqa, hesabat dövründə şəkərin ixrac dəyəri 4,3 dəfə, pambıq ipliyin ixrac dəyəri 2,6 dəfə, bitki-heyvan mənşəli piylər və yağların ixrac dəyəri 2,1 dəfə, alüminium və onlardan hazırlanan məmulatların ixrac dəyəri 34,7 %, pambıq lifinin ixrac dəyəri 33,3 %, meyvə-tərəvəzin ixrac dəyəri 32,7 %, spirtli və spirtsiz içkilərin ixrac dəyəri 10,9 %, çayın ixrac dəyəri isə 5,1 % artıb.

    İl ərzində aqrar məhsulların ixrac dəyəri 34,6 % artaraq 160,9 milyon ABŞ dolları, aqrar-sənaye məhsullarının ixracın dəyəri 22 % artaraq 52,5 milyon ABŞ dolları, bütövlükdə aqrar və aqrar-sənaye məhsullarının birgə ixrac dəyəri isə 31,2 % artaraq 213,4 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Qeyri-neft-qaz ixracı

    Son xəbərlər

    11:26

    Tyaqo Pitarç "Real"ın Çempionlar Liqası tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib

    Futbol
    11:25

    ABB-nin dəstəyi ilə II Qadın Liderləri Zirvəsi keçirilib

    Biznes
    11:25

    Azərbaycanda elektron ticarətdə əsas dələduzluq riskləri açıqlanıb

    Biznes
    11:23

    Sabah bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq

    Maliyyə
    11:22

    AMB: Rəqəmsal maliyyənin inkişafı istehlakçıların qorunmasından asılıdır

    Maliyyə
    11:16

    İlham Əliyev: Azərbaycan vasitəsilə daşınan yüklərə olan tələbat artır

    Daxili siyasət
    11:14

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 20 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    11:14

    Vayra Vike-Freyberqa BMT TŞ-nin strukturunu tənqid edib

    Digər ölkələr
    11:14

    "Baku TV" "YouTube"da 2 milyard baxışı ötüb

    Media
    Bütün Xəbər Lenti