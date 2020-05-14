Названа дата ухода гендиректора ВТО в отставку

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу уходит в отставку 31 августа, не дожидаясь истечения срока своих полномочий в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в тексте заявления, распространенного пресс-службой организации.

"Я решил, что уйду со своего поста 31 августа 2020 года, сократив мой второй срок полномочий ровно на один год", - сказал Азеведу в четверг главам делегаций стран - членов ВТО.

Напомним, что Азеведу занимает пост генерального директора ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.

Временно исполняющим обязанности генерального директора ВТО до окончания срока полномочий 62-летнего Азеведу может быть назначен один из четырех его заместителей: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольф из США или И Сяочжунь из Китая.