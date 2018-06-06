Началась предвыборная кампания Caspian European Club

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Объявлен старт предвыборному голосованию членов правления и глав отраслевых комитетов Caspian European Club на сайте.

Об этом сообщил Report первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Он подчеркнул, что свою кандидатуру на выборы могут выдвигать только руководители или представители компаний, обладающих платиновым или золотым статусом Caspian European Club. "Руководители или представители государственных компаний и компаний, имеющих серебряный и бронзовый статус Клуба, не могут выдвигать свою кандидатуру на выборы", - добавил он.

Тельман Алиев отметил, что в течение нескольких месяцев на сайте www.caspianenergy.org будет проходить предварительное онлайн-голосование с опубликованной биографией и фото каждого кандидата. Он добавил, что данное онлайн-голосование носит PR характер и не влияет на результаты основных выборов, при этом позволяет предоставить максимально подробную информацию о кандидатах и о компаниях, в которых они работают.

По его словам, любой зарегистрированный пользователь может проголосовать за того кандидата, который на его взгляд будет достойно представлять интересы бизнеса, доводить до представителей госструктур проблемы и предложения предпринимателей, а также способствовать еще большему развитию диалога бизнес-власть.

Кроме того, Тельман Алиев отметил, что на выборах каждому голосующему будет выдана анкета, в которой он сможет выбрать кандидата в члены правления и в главы отраслевых комитетов. Он также добавил, что в итоге будет избрано 9 членов правления, которые также параллельно могут возглавлять отраслевые комитеты.

"При этом, не все главы отраслевых комитетов могут быть избраны в члены правления Caspian European Club. Согласно условиям членства в Caspian European Club, от платиновых членов Клуба могут голосовать 12 человек, от золотых – 6, от серебряных - 3 и от бронзовых 1 человек", - отметил он.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.