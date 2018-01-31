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    На продовольственные товары приходится более 40% ненефтяного экспорта Азербайджана

    © Report

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Стоимость ненефтяного экспорта в 2017 году составила 1,5 млрд долларов.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам Руфат Мамедов, глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики.

    По его словам, 650 млн долларов или 43% этой суммы пришлось на продовольственные товары.

    Р.Мамедов отметил, что в настоящее время азербайджанские продовольственные товары экспортируются не только на традиционные рынки СНГ, но и в страны Персидского залива, Восточной Азии, ЕС и Китай.

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