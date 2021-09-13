На первичном рынке недвижимости жилье дорожает

Цены на рынке недвижимости в августе этого года по сравнению с предыдущим месяцем остались практически стабильными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост цен составил 8,42%.

Цены на рынке недвижимости в августе этого года по сравнению с предыдущим месяцем остались практически стабильными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост цен составил 8,42%.

Об этом Report сообщил председатель Азербайджанского общества оценщиков, генеральный директор консалтинговой и оценочной компании MBA, эксперт по рынку недвижимости Нусрат Ибрагимов.

Ибрагимов отметил снижение цен на жилье на вторичном рынке: "Цены на вторичном рынке жилья за месяц снизились на 2,95%, в годовом сравнении - на 1,73%. На первичном рынке жилья за месяц зафиксирован рост цен на 1,93%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 12,18%".

“Цены на рынке аренды жилья за месяц выросли на 0,36%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 3,47%", - добавил эксперт.