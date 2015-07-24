​Mitsubishi прекращает производство автомобилей в США

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Одна из ведущих автокомпаний Японии Mitsubishi Motors заявила о решении прекратить производство автомобилей в США и сфокусировать свое внимание на развивающихся азиатских рынках, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Mitsubishi Motors намерена продать завод в штате Иллинойс и перевести производственные мощности на заводы в Таиланде и на Филиппинах. При этом не уточняются сроки остановки производства, а также стоимость сделки по продаже недвижимости.

Основной причиной такого решения называется падение спроса на автомобили японского производителя на рынке США.

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах, более чем на 200 площадках. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио, число сотрудников составляет около 60 тыс. человек.