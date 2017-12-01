Министр экономики: Создание совместных предприятий в промышленных парках и кварталах поощряется

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Стамбул. 1 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана заинтересовано в создании совместных предприятий с другими странами по всей республике, в том числе в регионах.

Об этом заявил турецкому бюро Report министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на 7-м заседании министров экономики Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле (Турция).

По его словам, министерство способствует созданию совместных предприятий в недавно созданных индустриальных парках и кварталах: "На это направлены шаги в рамках социально-экономического развития регионов. Например, строительство совместного автомобильного завода с Ираном началось в Нефтчалинском промышленном квартале, он будет введен в эксплуатацию в начале следующего года. Уже существует три совместных предприятия по производству лекарственных препаратов в поселке Пираллахи, начато строительство этих заводов. В то же время в Сумгайытском химико-промышленном парке ведется работа в этом направлении".

Министр отметил, что продолжается стимулирование экспортеров из госбюджета в размере 3-6% стоимости ненефтяного экспорта: "Это серьезная поддержка государства. За первые десять месяцев этого года экспорт ненефтяных товаров увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и эти 3-6% имеют большую роль в данном росте".