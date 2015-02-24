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    ​Министерство: В Азербайджане предотвращено подорожание муки

    В результате предпринятых государством мер и за счет запасов в Зерновом фонде предотврашено повышение цен на муку

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В результате предпринятых соответствующими государственными органами мер и за счет запасов, накопленных в Зерновом фонде зерновых, предотвращено повышение цен на муку в республике на фоне девальвации национальной валюты Азербайджана. Как сообщили Report в министерстве экономики и промышленности, министерство проводит интенсивные меры по предотвращению искусственного повышения цен на рынке и использования сложившейся ситуации в своих корыстных целях.

    "В результате предпринятых соответствующими государственными органами мер и за счет запасов, накопленных в Государственном Зерновом фонде зерна, предотвращено повышение цен на муку в республике. А это обеспечивает сохранение розничных цен на хлеб и хлебопродукты", - говорится в сообщении.  

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