    Минэкономики: Азербайджан заключил соглашения о свободной торговле с 10 странами

    Бизнес
    • 12 ноября, 2025
    • 16:10
    Минэкономики: Азербайджан заключил соглашения о свободной торговле с 10 странами

    Азербайджан в настоящее время имеет соглашения о свободной торговле с 10 странами.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела торговой политики Департамента торговой и внешне-инвестиционной политики Министерства экономики Азербайджана Гасан Алиев в ходе проходящей в Баку презентации отчета АБР "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025).

    "Эти соглашения направлены на облегчение торговли путем снижения или отмены тарифов, поощрения инвестиций и укрепления экономического сотрудничества. Согласно этим соглашениям, товары азербайджанского происхождения, при наличии сертификата происхождения, обычно облагаются нулевой ставкой импортной пошлины", - подчеркнул Г. Алиев.

    По его словам, Азербайджан также имеет преференциальные торговые соглашения с двумя странами - Турцией и Пакистаном.

    "Соглашение с Турцией было подписано в 2020 году. В 2023 году дополнительно был заключен протокол, предусматривающий тарифные преференции для 30 товаров - 15 из первоначального соглашения и 15 в рамках протокола. Соглашение с Пакистаном было подписано в 2024 году и предоставляет тарифные преференции для товаров по восьмизначным кодам. Оно вступило в силу 1 января 2025 года", - отметил глава отдела.

    Г. Алиев напомнил, что в текущем году было подписано всеобъемлющее соглашение о партнерстве в области экономики между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    "Основная цель данного соглашения - укрепление экономического сотрудничества, содействие торговле и упрощение взаимодействия между сторонами. Оно предусматривает взаимное снижение тарифов примерно на 90% товарных позиций, а также охватывает более широкие области, такие как услуги, инвестиции и сотрудничество в целях поддержки диверсификации экономики", - добавил глава отдела.

