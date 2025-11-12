İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan 10 ölkə ilə azad ticarət sazişləri imzalayıb
- 12 noyabr, 2025
- 17:37
Azərbaycan hazırda 10 ölkə ilə azad ticarət sazişlərinə malikdir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin Ticarət və xarici investisiya siyasəti departamentinin Ticarət siyasəti şöbəsinin rəhbəri Həsən Əliyev Bakıda keçirilən "Asiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Monitorinqi 2025"in təqdimat seminarında bildirib.
H.Əliyevin sözlərinə görə, bu sazişlər tariflərin azaldılması və ya ləğv edilməsi, investisiyaların təşviqi və iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi yolu ilə ticarətin asanlaşdırılmasına yönəlib.
"Bu razılaşmalara əsasən, mənşə sertifikatı olduğu təqdirdə, Azərbaycan mənşəli mallar adətən sıfır idxal rüsumu ilə vergiyə cəlb olunur", - deyə o qeyd etdi.
H.Əliyev həmçinin bildirib ki, Azərbaycan Türkiyə və Pakistanla preferensial ticarət sazişlərinə malikdir. "Türkiyə ilə saziş 2020-ci ildə imzalanıb, 2023-cü ildə isə ona 30 mal mövqeyi üçün tarif güzəştlərini nəzərdə tutan protokol əlavə edilib - ilkin saziş üzrə 15 və protokol çərçivəsində 15. Pakistan ilə saziş 2024-cü ildə imzalanıb və 2025-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib. Bu saziş malların səkkizrəqəmli kodları üzrə tarif güzəştlərini nəzərdə tutur", - deyə şöbə rəisi izah edib.
O xatırladıb ki, cari ildə Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) ilə iqtisadiyyat sahəsində hərtərəfli tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb. "Bu sazişin əsas məqsədi iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi, ticarətin təşviqi və tərəflər arasında qarşılıqlı fəaliyyətin sadələşdirilməsidir. Sənəd mal mövqelərinin təxminən 90 %-i üzrə qarşılıqlı tarif endirimlərini nəzərdə tutur və daha geniş sahələri - xidmətlər, investisiyalar və iqtisadiyyatın diversifikasiyasına dəstəyi əhatə edir", - H.Əliyev qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan tərəfdaş ölkələrlə ticarət sazişlərinin coğrafiyasını genişləndirmək niyyətindədir. "Buna misal olaraq Pakistan ilə yeni saziş, həmçinin BƏƏ ilə tərəfdaşlıq sazişi göstərilə bilər ki, bu da hökumətin yerli istehsalçıların qarşılaşdığı çağırışlara necə reaksiya verdiyini, xammal dəyərini azaltdığını və daxili və xarici bazarlarda məhsulların rəqabət qabiliyyətini artırdığını nümayiş etdirir", - deyə İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayəndəsi vurğulayıb.
H.Əliyev əlavə edib ki, bağlanmış sazişlər və daxili tarif islahatları geosiyasi amillərin ticarətə təsirini yumşaltmağa kömək edir. "Məsələn, Ukrayna və Rusiya ilə azad ticarət sazişlərimiz var, lakin regiondakı mürəkkəb vəziyyət səbəbindən şirkətlərimizə adət etdikləri malları idxal etmək daha çətin olur. Bu səbəbdən, biz təchizatı şaxələndirməyə və məhsullarımızın istehsalı üçün lazım olan xammalın alınması üçün yeni bazarlar axtarmağa çalışırıq", - deyə o bildirib.