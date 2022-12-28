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Микаил Джаббаров: Наша цель - использовать нереализованный экономический потенциал в Нахчыване

Микаил Джаббаров: Наша цель - использовать нереализованный экономический потенциал в Нахчыване В 2023 году Министерство экономики Азербайджана планирует провести в Нахчыване крупное мероприятие с участием предпринимателей.
Бизнес
28 декабря 2022 г. 12:07
Микаил Джаббаров: Наша цель - использовать нереализованный экономический потенциал в Нахчыване

В 2023 году Министерство экономики Азербайджана планирует провести в Нахчыване крупное мероприятие с участием предпринимателей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии вручения премии "Dayaq".

"Наша цель - использовать нереализованный нами экономический потенциал в Нахчыване, провести эффективное обсуждение экономических отношений с Турцией между нашими государственными органами и предпринимателями", - сказал министр.

M. Джаббаров пригласил на встречу в Нахчыване всех предпринимателей, занимающихся экономической деятельностью и желающих построить бизнес.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Hədəfimiz Naxçıvanda reallaşdıra bilmədiyimiz iqtisadi potensialı istifadə etməkdir"

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