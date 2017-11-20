Между Азербайджаном и Таджикистаном откроется авиасообщение

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Бизнес-делегация Таджикской алюминиевой компании и авиакомпании Somon Air побывала с визитом в Азербайджане. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Республики Таджикистан в Азербайджане.

В рамках визита состоялась встреча таджикской делегации с президентом ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Джахангиром Аскеровым, директором авиакомпании Buta Airways Джамилем Манизаде и первым вице-президентом SilkWay Group Теймуром Мамедовым.

По итогам переговоров стороны приняли решение о начале регулярных полетов таджикской авиакомпании Somon Air с декабря 2017 года, два раза в неделю, по направлению Душанбе–Баку–Франкфурт–Баку–Душанбе.

Одновременно были определены параметры сотрудничества в сфере грузовых перевозок. Также стороны приняли решение по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации таджикских специалистов в области гражданской авиации на базе специализированных учебных заведений Азербайджана.

В рамках визита делегация Таджикистана также провела переговоры с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым, главой ОАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым, председателем ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" Рауфом Велиевым, главой Госкомитета по вопросам имущества Керемом Гасановым, вице-президентом Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Давудом Мамедовым, генеральным директором алюминиевого завода DET-Al Сарханом Бабаевым.

В результате переговоров компанией TALCO и DET-Al было подписано соглашение о поставках, которое вступит в силу с декабря. Одновременно была достигнута договоренность о перезапуске Гянджинского глиноземного комбината с привлечением со стороны TALCO международных инвестиций в 2018 году и последующими поставками на взаимовыгодных условиях глинозема для производства алюминия в Таджикистане.