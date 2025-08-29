    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Малайзия планирует формализовать рабочую группу по бизнесу с Азербайджаном

    Бизнес
    • 29 августа, 2025
    • 17:42
    Малайзия планирует формализовать рабочую группу по бизнесу с Азербайджаном

    В настоящее время предпринимаются шаги по формализации Малайзийско-азербайджанской рабочей группы по вопросам бизнеса, которая сегодня функционирует в неофициальном формате.

    Об этом в интервью Report сказал Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza).

    "Придание ей официального статуса позволит привлечь большее число деловых кругов обеих стран к диалогу и обсуждению новых возможностей. Я очень надеюсь, что этот процесс будет завершен к концу 2025 года", - заявил А. Риза.

    Посол отметил, что Малайзия и Азербайджан активно взаимодействуют в формате двусторонних консультаций, где обсуждаются ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес.

    "Эти дискуссии демонстрируют стремление обеих сторон к поиску новых возможностей сотрудничества и укреплению связей в области экономического развития, технологических инноваций и культурного обмена",  добавил дипломат.

    По его словам, в ходе двусторонних консультаций стороны продолжают закладывать основу для потенциальных будущих мероприятий и партнерских отношений, которые могли бы укрепить сотрудничество в области торговли, инвестиций, научных исследований и межличностных связей.

    Дипломат сообщил, что за январь-июль 2025 года товарооборот между странами составил 6,913 млн долларов США. Экспорт Азербайджана в Малайзию достиг 27,3 тыс. долларов (в основном были поставлены оптическое и научное оборудование, текстиль, одежда и обувь, промышленные товары, растительные масла и сельхозпродукция). В то же время Малайзия поставила в Азербайджан товаров на сумму 6,886 млн долларов - в первую очередь продукцию на основе пальмового масла, электротехнические и электронные изделия, резиновые товары, машины, оборудование и запчасти; а также оптическое и научное оборудование.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Азербайджан   Малайзия   рабочая группа   бизнес  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Malayziya Azərbaycanla biznes məsələləri üzrə işçi qrupunu rəsmiləşdirməyi planlaşdırır

    Последние новости

    19:30

    В Армении по обвинению в шпионаже арестован сотрудник МИД

    В регионе
    19:27

    Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по Киеву

    Другие страны
    19:23

    Турция назначила нового главу Служебной группы в Азербайджане

    Внутренняя политика
    19:22

    Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей

    В регионе
    19:18

    USAID официально перешел в режим ликвидации

    Другие страны
    19:10

    В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:03

    Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в Малайзию

    Бизнес
    19:00

    Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВО

    Другие страны
    18:42

    Вице-президент SOCAR: Пересмотра долгосрочных газовых контрактов не ожидается

    Энергетика
    Лента новостей