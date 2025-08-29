Малайзия планирует формализовать рабочую группу по бизнесу с Азербайджаном

В настоящее время предпринимаются шаги по формализации Малайзийско-азербайджанской рабочей группы по вопросам бизнеса, которая сегодня функционирует в неофициальном формате.

Об этом в интервью Report сказал Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza).

"Придание ей официального статуса позволит привлечь большее число деловых кругов обеих стран к диалогу и обсуждению новых возможностей. Я очень надеюсь, что этот процесс будет завершен к концу 2025 года", - заявил А. Риза.

Посол отметил, что Малайзия и Азербайджан активно взаимодействуют в формате двусторонних консультаций, где обсуждаются ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Эти дискуссии демонстрируют стремление обеих сторон к поиску новых возможностей сотрудничества и укреплению связей в области экономического развития, технологических инноваций и культурного обмена", добавил дипломат.

По его словам, в ходе двусторонних консультаций стороны продолжают закладывать основу для потенциальных будущих мероприятий и партнерских отношений, которые могли бы укрепить сотрудничество в области торговли, инвестиций, научных исследований и межличностных связей.

Дипломат сообщил, что за январь-июль 2025 года товарооборот между странами составил 6,913 млн долларов США. Экспорт Азербайджана в Малайзию достиг 27,3 тыс. долларов (в основном были поставлены оптическое и научное оборудование, текстиль, одежда и обувь, промышленные товары, растительные масла и сельхозпродукция). В то же время Малайзия поставила в Азербайджан товаров на сумму 6,886 млн долларов - в первую очередь продукцию на основе пальмового масла, электротехнические и электронные изделия, резиновые товары, машины, оборудование и запчасти; а также оптическое и научное оборудование.

