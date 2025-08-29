Посол: Азербайджан может стать стратегическим хабом для выхода малайзийских компаний на региональные рынки - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан и Малайзия укрепляют двусторонние отношения, выходя за рамки традиционного дипломатического взаимодействия и фокусируясь на расширении сотрудничества в стратегических сферах. Обе страны демонстрируют твердую политическую волю развивать многоуровневое партнерство, в том числе на международных платформах ООН, Организации исламского сотрудничества (ОИС), D-8 и Движения неприсоединения.

Особое внимание уделяется возможностям для участия малайзийских компаний в энергетических и "зеленых" проектах в Азербайджане, а также расширению двусторонних контактов на уровне бизнес-сообществ. Стороны также рассматривают потенциал в туризме, агропроме и цифровой экономике.

О текущем состоянии отношений, перспективах партнерства и предстоящих визитах высокопоставленных делегаций в эксклюзивном интервью Report рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza).

Представляем интервью читателям:

- Как бы Вы охарактеризовали текущее состояние политических отношений между Азербайджаном и Малайзией? Какие шаги предпринимаются сторонами для дальнейшего укрепления двустороннего диалога и координации на международных платформах?

- Текущее состояние отношений между Азербайджаном и Малайзией характеризуется позитивным взаимодействием и общим стремлением к укреплению двусторонних связей. Обе страны поддерживают дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве, и прилагают постоянные усилия по расширению сотрудничества в различных секторах. Отношения между нашими странами укрепляются благодаря двусторонним консультациям, визитам на высоком уровне, техническому обмену и участию в многосторонних форумах.

На глобальной арене мы тесно взаимодействуем в рамках ООН, ОИС, D-8 и Движения неприсоединения, согласовывая позиции по ключевым вопросам и поддерживая инициативы друг друга на этих площадках.

Помимо этого, расширяются межпарламентские контакты, активно развиваются направления торговли, инвестиций и культурных обменов. Все эти шаги подтверждают приверженность наших стран не только укреплять политический диалог, но и выводить его на новый уровень, совместно преодолевая вызовы и используя новые возможности.

- Как Вы оцениваете текущее состояние экономических отношений между Малайзией и Азербайджаном? Какие направления, на Ваш взгляд, обладают наибольшим потенциалом для развития в ближайшие годы? Планируется ли подписание новых соглашений или меморандумов о сотрудничестве в таких ключевых секторах, как торговля, энергетика и туризм?

- Сегодня экономическое сотрудничество между нашими странами остается сравнительно скромным, однако оно имеет значительный потенциал для роста. Экономические отношения демонстрируют многообещающий потенциал благодаря растущему сотрудничеству между заинтересованными сторонами.

За январь-июль 2025 года товарооборот составил 6,913 млн долларов США. Экспорт Азербайджана в Малайзию достиг 27,3 тыс. долларов (в основном были поставлены оптическое и научное оборудование, текстиль, одежда и обувь, промышленные товары, растительные масла и сельхозпродукция). В то же время Малайзия поставила в Азербайджан товаров на сумму 6,886 млн долларов - в первую очередь продукцию на основе пальмового масла, электротехнические и электронные изделия, резиновые товары, машины, оборудование и запчасти; а также оптическое и научное оборудование.

В будущем особое значение приобретет сотрудничество в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии, что соответствует стратегии Азербайджана по устойчивому развитию энергетического сектора. Также мы ожидаем роста торговли сельхозпродукцией, особенно пальмовым маслом, а также машинами и промышленным оборудованием.

Отдельно отмечу туристический сектор, где наблюдается положительная динамика: за первое полугодие 2025 года увеличилось число туристов из Азербайджана, посетивших Малайзию, и малайзийцев, приехавших в Азербайджан.

Для закрепления этих тенденций стороны продолжают консультации, направленные на расширение сотрудничества в ключевых секторах, и рассматривают возможность подписания новых соглашений и меморандумов в ближайшем будущем.

- В 2022 году малайзийская энергетическая компания Petronas завершила участие в проекте "Шахдениз" и закрыла свой офис в Азербайджане. Рассматривает ли компания возможность возобновления деятельности в регионе или участия в новых нефтегазовых и энергетических инициативах в Азербайджане? Учитывая глобальную тенденцию к переходу на "зеленую энергию", изучают ли малайзийские компании перспективы инвестиций в проекты в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане?

- Petronas продолжает реализовывать свои международные планы по расширению деятельности, и Азербайджан остается привлекательным направлением благодаря своему стратегическому положению, текущим проектам и роли ключевого поставщика энергоресурсов в Европу. Если появятся новые возможности для сотрудничества, они, безусловно, будут внимательно изучены.

При этом одним из наиболее перспективных направлений является именно возобновляемая энергетика. Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели - увеличить долю "зеленой энергии" в установленной мощности с 21,3% на конец прошлого года до 33,7% к 2027 году, что является весьма привлекательным для инвесторов и поставщиков решений. Реализация проектов в области ветроэнергетики и солнечных парков не только позволит удовлетворить внутренние потребности, но и укрепит роль страны как регионального центра "зеленой энергии".

Эта амбициозная "зеленая" повестка создает благоприятные условия для партнерства с малайзийскими компаниями. Малайзия также активно развивает свой "зеленый" сектор, реализуя такие инициативы, как Новый промышленный генеральный план (NIMP) 2030, Стратегию "зеленых инвестиций", Политику циркулярной экономики и Национальный торговый план 2030. С помощью этих программ Министерство инвестиций, торговли и промышленности (MITI) поощряет компании использовать и расширять свои возможности в этом секторе. Эти программы, наряду с акцентом на циркулярную экономику и устойчивую торговлю, стимулируют инновации и развитие компетенций, которые могут быть востребованы в Азербайджане в рамках планов по развитию возобновляемой энергетики.

Мы настоятельно рекомендуем азербайджанским компаниям рассмотреть возможности сотрудничества с малайзийскими компаниями и посетить в этом году два ключевых отраслевых мероприятия в Куала-Лумпуре. Среди них, Oil & Gas Asia (OGA) - крупнейшая энергетическая выставка Юго-Восточной Азии, которая пройдет 2-4 сентября и соберет свыше 2000 участников из 40 стран, а также International Greentech & Eco Products Exhibition and Conference Malaysia (IGEM) - ведущая выставка региона по экологическим технологиям и устойчивой инфраструктуре, которая состоится 15–17 октября.

- Планируются ли в ближайшее время визиты на высоком уровне между Малайзией и Азербайджаном? Можно ли ожидать официального визита главы государства, правительства или министров? В какой мере такие визиты могут способствовать углублению политического диалога и расширению экономических связей между нашими странами?

- В последние годы мы наблюдаем активизацию высокоуровневых контактов, что подтверждает серьезную приверженность обеих стран развитию отношений. Только в 2024 году Азербайджан принял несколько значимых делегаций из Малайзии. Среди них - визит председателя Сената Датука Мутанга Тагала и его заместителя Датука Нур Джазлана Тан Сри Мохамеда, а также министра природных ресурсов и экологической устойчивости ЯБ Туана Ника Назми Ника Ахмада и министра жилищного строительства ЯБ Туана Нга Кор Минга, которые приняли участие в COP29-UNFCCC в Баку.

В 2025 году эта динамика продолжилась: в апреле в Баку побывал заместитель министра иностранных дел Датук Мохамад бин Аламин для сопредседательства на 2-й двусторонней консультации, а в июле состоялся визит Генерального аудитора Малайзии. Мы также ожидаем визит министра связи Фахми Фадзила на Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в ноябре и возможное участие бывшего премьер-министра Туна Махатхира Мохаммада в Саммите Большого Каспия.

Мы довольны увеличением числа высокопоставленных визитов из Малайзии в Азербайджан. Вместе с тем отмечу, что в последние годы официальные визиты азербайджанских делегаций в Малайзию не проводились. Мы искренне надеемся, что в ближайшее время эта ситуация изменится, и делегации высокого уровня Азербайджана чаще будут посещать Куала-Лумпур, что станет важным сигналом взаимной приверженности углублению отношений.

Особый интерес представляют запланированные визиты министра экономики, спикера Милли Меджлиса и министра иностранных дел Азербайджана в Малайзию, которые должны состояться до конца текущего года.

Такие контакты имеют ключевое значение, и мы рассматриваем эти визиты как позитивное развитие и явное подтверждение того, что двусторонние отношения движутся в более динамичном и прочном направлении.

- Ведутся ли переговоры о создании двусторонней межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Малайзией и Азербайджаном? Как, на ваш взгляд, такая структура могла бы способствовать систематизации и расширению взаимодействия в приоритетных сферах?

- До сегодняшнего дня официальные переговоры о создании межправительственной комиссии между Малайзией и Азербайджаном не велись.

Тем не менее, несмотря на отсутствие формализованного механизма, наши страны активно взаимодействуют в формате двусторонних консультаций, где обсуждаются ключевые вопросы, представляющие взаимный интерес. Эти дискуссии демонстрируют стремление обеих сторон к поиску новых возможностей сотрудничества и укреплению связей в области экономического развития, технологических инноваций и культурного обмена.

В ходе двусторонних консультаций наши страны продолжают закладывать основу для потенциальных будущих мероприятий и партнерских отношений, которые могли бы укрепить сотрудничество в области торговли, инвестиций, научных исследований и межличностных связей.

Кроме того, под моим руководством предпринимаются шаги по формализации Малайзийско-азербайджанской рабочей группы по вопросам бизнеса, которая сегодня функционирует в неофициальном формате. Придание ей официального статуса позволит привлечь большее число деловых кругов обеих стран к диалогу и обсуждению новых возможностей. Я очень надеюсь, что этот процесс будет завершен к концу 2025 года.

- Азербайджан и Малайзия активно участвуют во влиятельных многосторонних организациях, таких как ОИС, D-8 и Движение неприсоединения. Какие инициативы, на ваш взгляд, могли бы способствовать более глубокой координации позиций и практическому сотрудничеству в рамках этих структур? Видите ли вы потенциал для совместных гуманитарных, образовательных или климатических проектов?

- Малайзия и Азербайджан действительно активно сотрудничают на многосторонних площадках - в ООН, ОИС, D-8 и Движении неприсоединения. Это создает прочную основу для усиления дальнейшей координации и технического сотрудничества. В рамках этих структур также существует значительный потенциал для совместных инициатив в гуманитарной сфере, образовании, возобновляемой энергетике, исламском финансировании и в реализации климатических проектов.

В гуманитарной сфере мы могли бы объединять усилия по оказанию помощи странам, переживающим кризисы, будь то поддержка беженцев или ликвидация последствий стихийных бедствий, с использованием уникального регионального опыта обеих стран.

В области образования сотрудничество может быть углублено за счет стипендиальных программ, академического обмена и совместных научных исследований, направленных на социально-экономическое развитие и внедрение технологических инноваций.

Что касается климатической повестки и возобновляемой энергетики, наши страны способны совместно реализовывать устойчивые проекты в сфере водных ресурсов, энергетики и охраны окружающей среды, укрепляя свои позиции в рамках ОИС и D-8.

Особое направление - исламские финансы. Малайзия накопила уникальный опыт в этой области, который может быть полезен для Азербайджана. Наша система на протяжении последних двух десятилетий считается одной из лучших в мире.

Все эти инициативы не только укрепят двусторонние отношения, но и будут способствовать достижению более широких целей международных организаций, включая устойчивое развитие и наращивание потенциала их членов.

- Малайзия обладает богатым опытом в сфере исламских финансов, халяль-сертификации и цифровой экономики. Насколько эти направления актуальны для Азербайджана с точки зрения привлечения экспертизы, инвестиций или создания совместных предприятий? Проявляют ли малайзийские компании интерес к расширению своего присутствия на азербайджанском рынке, в том числе в свободных экономических зонах и индустриальных парках?

- Малайзия действительно занимает лидирующие позиции в мировой халяль-экономике, более десяти лет подряд находясь на верхних строчках рейтинга Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Этого удалось достичь благодаря последовательной государственной поддержке, международно признанной системе халяль-сертификации, сильным позициям в исламских финансах и развитой инфраструктуре халяль-парков.

В 2024 году экспорт халяль-продукции Малайзии составил около 13,4 млрд долларов США, а в 2025 году ожидается рост до 14,1 млрд долларов США. Согласно стратегии Halal Industry Master Plan 2030 (HIMP 2030), к концу десятилетия объем экспорта должен достичь 70 млрд малайзийских ринггитов, а вклад отрасли в ВВП увеличится до 11%. Это закрепляет за Малайзией статус не только ведущего экспортера халяль-продукции, но и глобального центра развития халяль-индустрии.

Малайзийское правительство через свои зарубежные представительства, а также структуры MITI и MATRADE активно поощряет компании (экспортеров и поставщиков услуг) к выходу на новые рынки, в том числе за счет сотрудничества с иностранными партнерами и освоения новых направлений инвестиций. В этом контексте Азербайджан может стать перспективной площадкой для расширения взаимодействия.

Особо хочу отметить 21-ю Международную халяль-выставку Малайзии (MIHAS 2025), которая пройдет 17-20 сентября 2025 года в Куала-Лумпуре. Мы настоятельно рекомендуем азербайджанским компаниям принять участие в этом событии как экспонентам или покупателям, чтобы выйти на быстрорастущий мировой рынок халяльной продукции.

MIHAS - это уникальная глобальная платформа: в 2025 году ожидается более 2000 стендов из 45 стран, охватывающих 14 секторов халяль-индустрии - от продуктов питания и напитков до исламских финансов, фармацевтики, моды и туризма. В 2024 году выставка принесла сделки на сумму 1,1 млрд долларов США, и в этом году ожидается еще более высокий результат.

Для азербайджанских компаний участие в MIHAS 2025 станет возможностью наладить новые партнерские связи, познакомиться с инновационными малайзийскими продуктами и интегрироваться в быстрорастущий мировой рынок халяльной экономики.

- Учитывая мировое лидерство Малайзии в производстве пальмового масла, рассматриваются ли возможности создания перерабатывающих или производственных мощностей в Азербайджане? Как вы оцениваете потенциал аграрного и агропромышленного сотрудничества между нашими странами?

- На данный момент переговоры по созданию перерабатывающих или производственных мощностей по пальмовому маслу в Азербайджане не ведутся. Основная причина заключается в том, что в стране уже функционируют хорошо развитые предприятия, специализирующиеся на переработке жиров и производстве пищевой продукции. Эти компании эффективно используют пальмовое масло в своей деятельности, что снижает необходимость создания отдельных перерабатывающих мощностей.

Вместе с тем Совет по пальмовому маслу Малайзии (MPOC) активно сотрудничает с ведущими азербайджанскими компаниями, исследуя новые возможности для расширения рынка. MPOC и его партнеры в Азербайджане также проводят масштабные информационные кампании, направленные на популяризацию преимуществ и устойчивого характера малайзийского пальмового масла. Эти инициативы помогают укреплять присутствие на рынке и формировать понимание ценности устойчивой малайзийской продукции.

Регулярные визиты представителей азербайджанских компаний в Малайзию способствуют обмену опытом, обсуждению стратегий расширения сотрудничества и поиску новых направлений партнерства. Мы уверены, что объединение лидерства Малайзии в производстве пальмового масла и растущего агропромышленного сектора Азербайджана открывает значительный потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений.

- Могли бы вы поделиться актуальной информацией о числе малайзийских компаний, работающих в Азербайджане, и азербайджанских компаний, присутствующих в Малайзии? В каких секторах они наиболее активны и какие факторы влияют на выход на рынки?

- На сегодняшний день количество малайзийских компаний, работающих в Азербайджане, относительно невелико, однако отдельные предприниматели уже проявляют активность в таких сферах, как энергетика, "зеленые технологии", торговля и образование. В то же время офис MATRADE в Стамбуле продолжает активно поощрять малайзийских экспортеров к изучению возможностей азербайджанского рынка и использованию Азербайджана как стратегического хаба для выхода на региональные рынки.

С другой стороны, мы призываем азербайджанские компании посещать Малайзию во время ключевых торговых мероприятий. Это позволяет напрямую знакомиться с малайзийскими экспортерами, поставщиками услуг и инвесторами, а также формировать взаимовыгодные партнерства в перспективных отраслях экономики. Подобная модель взаимодействия является важным инструментом для углубления экономического сотрудничества и поиска новых точек роста.

- Рассматривает ли Малайзия стратегический интерес в сотрудничестве с Азербайджаном в сферах сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного нефтяного газа (СНГ)? Ведутся ли диалоги или проявляют ли малайзийские энергетические компании интерес к этим направлениям?

- Малайзийские компании, безусловно, заинтересованы к изучению возможностей сотрудничества в секторах СПГ и СНГ Азербайджана.

Азербайджан как один из ключевых поставщиков энергоресурсов и стратегический игрок в регионе играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы благодаря своей развитой трубопроводной инфраструктуре. Это открывает широкие перспективы для привлечения малайзийских компаний, которые обладают значительным опытом в таких областях, как строительство и управление инфраструктурой среднего звена, технологии газопереработки, системы хранения и другие смежные отрасли.

Для продвижения этих связей азербайджанские компании приглашаются к активному взаимодействию с малайзийскими предприятиями на ключевых отраслевых площадках, включая международную выставку Oil & Gas Asia (OGA) 2025 в Куала-Лумпуре. Дополнительные возможности открывает и сотрудничество через офис MATRADE в Стамбуле, который выступает важным звеном для установления контактов с малайзийскими экспортерами и поставщиками услуг.

Мы убеждены, что проактивное взаимодействие на этих платформах позволит максимально раскрыть потенциал взаимовыгодного партнерства в энергетической сфере.