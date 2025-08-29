Səfir: "Azərbaycan Malayziya şirkətlərinin regional bazarlara çıxışı üçün strateji mərkəzə çevrilə bilər" - MÜSAHİBƏ
- 29 avqust, 2025
- 13:47
Azərbaycan və Malayziya ikitərəfli münasibətləri daha da möhkəmləndirərək ənənəvi qarşılıqlı diplomatik fəaliyyət çərçivəsindən kənara çıxır və strateji sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Hər iki ölkə çoxşaxəli tərəfdaşlığı, o cümlədən BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT), D-8 və Qoşulmama Hərəkatı kimi beynəlxalq platformalarda əlaqələri inkişaf etdirmək üçün qəti siyasi iradə nümayiş etdirir.
Malayziya şirkətlərinin Azərbaycanda enerji və "yaşıl" layihələrdə iştirak imkanlarına, həmçinin biznes icmaları səviyyəsində ikitərəfli əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Tərəflər həmçinin turizm, aqrar sənaye və rəqəmsal iqtisadiyyat sahələrində mövcud potensialı nəzərdən keçirirlər.
Malayziyanın Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Ahmad Kamrizamil Mohd Riza "Report"a eksklüziv müsahibəsində münasibətlərin cari vəziyyəti, tərəfdaşlıq perspektivləri və yüksək səviyyəli nümayəndə heyətlərinin gözlənilən səfərləri barədə danışıb.
Həmin müsahibəni təqdim edirik:
- Azərbaycan və Malayziya arasında siyasi münasibətlərin hazırkı vəziyyətini necə xarakterizə edərdiniz? Tərəflər ikitərəfli dialoqu və beynəlxalq platformalarda koordinasiyanı daha da gücləndirmək üçün hansı addımları atırlar?
- Azərbaycan və Malayziya arasında münasibətlərin mövcud vəziyyəti müsbət qarşılıqlı fəaliyyət və ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş ümumi səylə xarakterizə olunur. Hər iki ölkə qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlığa əsaslanan diplomatik münasibətlərə malikdir və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirmək üçün davamlı səylər göstərir. Ölkələrimiz arasında münasibətlər ikitərəfli məsləhətləşmələr, yüksək səviyyəli səfərlər, texniki mübadilə və çoxtərəfli forumlarda iştirak sayəsində güclənir.
Qlobal arenada biz BMT, İƏT, D-8 və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edərək mühüm məsələlərlə bağlı mövqeləri razılaşdırır və bu platformalarda bir-birimizin təşəbbüslərini dəstəkləyirik.
Bundan əlavə, parlamentlərarası əlaqələr genişlənir, ticarət, investisiya və mədəni mübadilə sahələri fəal şəkildə inkişaf edir. Bütün bu addımlar ölkələrimizin təkcə siyasi dialoqu gücləndirməyə deyil, həm də onu yeni səviyyəyə çıxarmağa, çağırışları birgə aradan qaldırmağa və yeni imkanlardan istifadə etməyə sadiqliyini təsdiqləyir.
- Malayziya və Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlərin cari vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə, hansı istiqamətlər yaxın illərdə daha çox inkişaf potensialına malikdir? Ticarət, enerji və turizm kimi mühüm sektorlarda əməkdaşlıq memorandumları və ya yeni sazişlərin imzalanması planlaşdırılırmı?
-Bu gün ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın səviyyəsi qənaətbəxş olmasa da, inkişaf üçün böyük potensiala malikdir. İqtisadi münasibətlər maraqlı tərəflər arasında əməkdaşlığın inkişaf etməsi sayəsində ümidverici potensial nümayiş etdirir.
2025-ci ilin yanvar-iyul aylarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 6,913 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Azərbaycanın Malayziyaya ixracı 27,3 min ABŞ dollarına çatıb (əsasən optik və elmi avadanlıq, tekstil, geyim və ayaqqabı, sənaye malları, bitki yağları və kənd təsərrüfatı məhsulları tədarük edilib). Eyni zamanda, Malayziya Azərbaycana 6,886 milyon ABŞ dolları dəyərində mal, xüsusilə tərkibində palma yağı olan məhsullar, elektrotexniki və elektron məmulatlar, rezin məhsullar, maşınlar, avadanlıqlar və ehtiyat hissələri, habelə optik və elmi avadanlıqlar tədarük edib.
Gələcəkdə enerji və bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində əməkdaşlıq xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək ki, bu da Azərbaycanın enerji sektorunun davamlı inkişafı strategiyasına uyğundur. Bununla yanaşı, biz kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusilə palma yağı, eləcə də maşın və sənaye avadanlıqlarının ticarətində artım gözləyirik.
Müsbət dinamikanın müşahidə olunduğu turizm sektorunu ayrıca qeyd edərdim: 2025-ci ilin birinci yarısında Malayziyaya səfər edən azərbaycanlı turistlərin və Azərbaycana gələn malayziyalıların sayı artıb.
Bu tendensiyaları möhkəmləndirmək üçün tərəflər əsas sektorlarda əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəlmiş məsləhətləşmələri davam etdirir və yaxın gələcəkdə yeni saziş və memorandumların imzalanması imkanlarını nəzərdən keçirirlər.
- 2022-ci ildə Malayziyanın "Petronas" enerji şirkəti "Şahdəniz" layihəsində iştirakını başa vurub və Azərbaycandakı ofisini bağlayıb. Şirkət regionda fəaliyyətini bərpa etməyi və ya Azərbaycanda yeni neft-qaz və enerji təşəbbüslərində iştirak etməyi planlaşdırırmı? "Yaşıl enerji"yə keçidlə bağlı qlobal tendensiyanı nəzərə alaraq, Malayziya şirkətləri Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində layihələrə investisiya qoyuluşu perspektivlərini araşdırırmı?
- "Petronas" beynəlxalq fəaliyyətini genişləndirməklə bağlı planlarını həyata keçirməyə davam edir və Azərbaycan strateji mövqeyi, cari layihələri və Avropanın əsas enerji təchizatçısı olması sayəsində cəlbedici istiqamət olaraq qalır. Əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaranarsa, onlar mütləq şəkildə diqqətlə öyrəniləcək.
Eyni zamanda, ən perspektivli istiqamətlərdən biri məhz bərpa olunan enerjidir. Azərbaycan öz qarşısına "yaşıl enerji"nin quraşdırılmış gücdəki payının keçən ilin sonuna olan 21,3 %-dən 2027-ci ilə qədər 33,7 %-ə çatdırılması ilə bağlı iddialı məqsədlər qoyub. Bu da investorlar və həll təminatçıları üçün olduqca cəlbedicidir. Külək enerjisi və günəş parkları ilə bağlı layihələrin həyata keçirilməsi daxili ehtiyacları ödəməklə yanaşı, həm də ölkənin regional "yaşıl enerji" mərkəzi kimi rolunu gücləndirəcək.
Bu iddialı "yaşıl" gündəlik Malayziya şirkətləri ilə tərəfdaşlıq üçün əlverişli şərait yaradır. Malayziya da öz "yaşıl" sektorunu fəal şəkildə inkişaf etdirir və Yeni Sənaye Baş Planı (NIMP) 2030, "Yaşıl İnvestisiya" Strategiyası, Dairəvi İqtisadiyyat Siyasəti və Milli Ticarət Planı 2030 kimi təşəbbüslər həyata keçirir. Bu proqramlar vasitəsilə İnvestisiya, Ticarət və Sənaye Nazirliyi (MITI) şirkətləri bu sektorda öz imkanlarından istifadə etməyə və onları genişləndirməyə təşviq edir. Bu proqramlar dairəvi iqtisadiyyata və davamlı ticarətə diqqət yetirməklə yanaşı, Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin inkişaf planları çərçivəsində zəruri bacarıqların və innovasiyaların inkişafına töhfə verə bilər.
Biz Azərbaycan şirkətlərinə Malayziya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirməyi və bu il Kuala-Lumpurda keçiriləcək iki mühüm tədbirdə iştirak etməyi tövsiyə edirik. Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük enerji sərgisi olan "Oil & Gas Asia" (OGA) 2-4 sentyabr tarixlərində keçiriləcək və 40 ölkədən 2 000-dən çox iştirakçını bir araya gətirəcək. 15-17 oktyabr tarixlərində keçiriləcək "International Greentech & Eco Products Exhibition and Conference Malaysia" (IGEM) isə regionun ekoloji texnologiyalar və davamlı infrastruktur üzrə aparıcı sərgisidir.
- Yaxın gələcəkdə Malayziya və Azərbaycan arasında yüksək səviyyəli səfərlər planlaşdırılırmı? Ölkə prezidenti, hökumət başçısı və ya nazirlərin rəsmi səfərləri gözlənilirmi? Bu cür səfərlər ölkələrimiz arasında siyasi dialoqun dərinləşdirilməsinə və iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə nə dərəcədə töhfə verə bilər?
- Son illərdə biz yüksək səviyyəli təmasların intensivləşməsini müşahidə edirik ki, bu da hər iki ölkənin münasibətlərin inkişafına sadiqliyini təsdiqləyir. Təkcə 2024-cü ildə Azərbaycan Malayziyadan bir neçə yüksək səviyyəli nümayəndə heyətini qəbul edib. Onların arasında Senat sədri Datuk Mutanq Taqal və onun müavini Datuk Nur Cazlan Tan Sri Mohamed, təbii sərvətlər və ekoloji dayanıqlılıq naziri Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad və mənzil tikintisi naziri Tuan Nqa Kor Minqin COP29-UNFCCC-də iştirak etmək üçün Bakıya səfərlərini qeyd etmək olar.
Bu dinamika 2025-ci ildə də davam edib: apreldə xarici işlər nazirinin müavini Datuk Mohamad bin Alamin 2-ci Malayziya-Azərbaycan məsləhətləşmələrinə həmsədrlik etmək üçün Bakıya səfər edib, iyulda isə Malayziyanın baş auditorunun səfəri baş tutub. Biz həmçinin rabitə naziri Fəhmi Fadzilin noyabrda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransında (WTDC-25) və sabiq Baş nazir Tun Mahathir Mohamadın Xəzər Sammitində iştirakını gözləyirik.
Biz Malayziyadan Azərbaycana yüksək səviyyəli səfərlərin sayının artmasından məmnunuq. Onu da qeyd edim ki, son illərdə Azərbaycan nümayəndə heyətləri Malayziyaya rəsmi səfərlər etməyib. Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bu vəziyyət dəyişəcək və Azərbaycanın yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri Kuala-Lumpura daha tez-tez səfər edəcəklər ki, bu da hər iki tərəfin münasibətlərin dərinləşdirilməsinə sadiqliyinin göstəricisi olacaq.
Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri, Milli Məclisin sədri və xarici işlər nazirinin bu ilin sonuna qədər Malayziyaya planlaşdırılan səfərləri xüsusi maraq doğurur.
Bu cür əlaqələr böyük əhəmiyyətə malikdir və biz bu səfərləri ikitərəfli münasibətlərin müsbət məcrada inkişafının əyani sübutu hesab edirik.
- Malayziya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə ikitərəfli hökumətlərarası komissiyanın yaradılması ilə bağlı danışıqlar aparılırmı? Sizcə, belə bir struktur prioritet sahələrdə qarşılıqlı əlaqələrin sistemləşdirilməsinə və genişləndirilməsinə necə kömək edə bilər?
- İndiyədək Malayziya ilə Azərbaycan arasında hökumətlərarası komissiyanın yaradılması ilə bağlı rəsmi danışıqlar aparılmayıb.
Bununla belə, rəsmiləşdirilmiş mexanizmin olmamasına baxmayaraq, ölkələrimiz ikitərəfli məsləhətləşmələr formatında fəal şəkildə əməkdaşlıq edərək qarşılıqlı maraq doğuran mühüm məsələləri müzakirə edirlər. Bu müzakirələr hər iki tərəfin əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar axtarmaq və iqtisadi inkişaf, texnoloji innovasiyalar və mədəni mübadilə sahələrində əlaqələri gücləndirmək niyyətini nümayiş etdirir.
İkitərəfli məsləhətləşmələr zamanı ölkələrimiz ticarət, investisiya, elmi tədqiqatlar və insanlar arasında əlaqələr sahəsində əməkdaşlığı gücləndirə biləcək potensial tədbirlərin və tərəfdaşlıq münasibətlərinin təməlini qoymağa davam edirlər.
Bundan əlavə, hazırda qeyri-rəsmi formatda fəaliyyət göstərən biznes məsələləri üzrə Malayziya-Azərbaycan işçi qrupunun rəsmiləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılır və bu, mənim rəhbərliyim altında baş verir. İşçi qrupuna rəsmi status verilməsi hər iki ölkədən daha çox işgüzar dairəni dialoqa və yeni imkanların müzakirəsinə cəlb etməyə imkan verəcək. Ümid edirəm ki, bu proses 2025-ci ilin sonuna qədər başa çatacaq.
- Azərbaycan və Malayziya İƏT, D-8 və Qoşulmama Hərəkatı kimi nüfuzlu çoxtərəfli təşkilatlarda fəal şəkildə iştirak edir. Bu strukturlar çərçivəsində mövqelərin daha dərindən koordinasiyasına və praktiki əməkdaşlığa hansı təşəbbüslər kömək edə bilər? Birgə humanitar, təhsil və ya iqlim layihələri üçün potensial görürsünüzmü?
- Malayziya və Azərbaycan həqiqətən də BMT, İƏT, D-8 və Qoşulmama Hərəkatı kimi çoxtərəfli platformalarda fəal əməkdaşlıq edir. Bu, gələcək koordinasiyanın və texniki əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün möhkəm təməl yaradır. Bu strukturlar çərçivəsində humanitar, təhsil, bərpa olunan enerji, İslam maliyyəsi sahələrində birgə təşəbbüslər və iqlim layihələrinin həyata keçirilməsi üçün böyük potensial da mövcuddur.
Biz humanitar sahədə böhranla üzləşən ölkələrə yardım göstərmək (qaçqınlara dəstək, təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması) üçün hər iki ölkənin unikal regional təcrübəsindən istifadə etməklə səylərimizi birləşdirə bilərik.
Təhsil sahəsində əməkdaşlıq təqaüd proqramları, akademik mübadilə və sosial-iqtisadi inkişafa və texnoloji innovasiyaların tətbiqinə yönəlmiş birgə elmi tədqiqatlar hesabına dərinləşdirilə bilər.
İqlim gündəliyi və bərpa olunan enerji məsələlərinə gəldikdə, ölkələrimiz İƏT və D-8 çərçivəsində öz mövqelərini gücləndirərək, su ehtiyatları, enerji və ətraf mühitin qorunması sahəsində birgə layihələr həyata keçirmək əzmindədir.
İslam maliyyəsi xüsusi istiqamət hesab olunur. Malayziya bu sahədə Azərbaycan üçün faydalı ola biləcək unikal təcrübə toplayıb. Bizim sistemimiz son iki onillikdə dünyanın ən yaxşı sistemlərindən biri kimi tanınır.
Bütün bu təşəbbüslər təkcə ikitərəfli münasibətləri gücləndirməyəcək, həm də beynəlxalq təşkilatların daha geniş məqsədlərinə nail olmağa, o cümlədən onların üzvlərinin potensialının artırılmasına və davamlı inkişafına töhfə verəcək.
- Malayziya İslam maliyyəsi, halal sertifikatlaşdırma və rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində zəngin təcrübəyə malikdir. Ekspertiza, investisiyaların cəlb edilməsi və ya birgə müəssisələrin yaradılması baxımından bu istiqamətlər Azərbaycan üçün nə dərəcədə aktualdır? Malayziya şirkətləri Azərbaycan bazarında, o cümlədən azad iqtisadi zonalarda və sənaye parklarında öz iştirakını genişləndirməyə maraq göstərirmi?
- Malayziya doğrudan da Global Islamic Economy Indicator (GIEI) reytinqində ardıcıl on ildən çoxdur yuxarı pillələrdə qərarlaşmaqla qlobal halal iqtisadiyyatda lider mövqe tutur. Bu, davamlı dövlət dəstəyi, beynəlxalq səviyyədə tanınmış halal sertifikatlaşdırma sistemi, İslam maliyyəsində güclü mövqelər və inkişaf etmiş halal park infrastrukturu sayəsində mümkün olub.
2024-cü ildə Malayziyanın halal məhsullarının ixrac dəyəri təxminən 13,4 milyard ABŞ dolları təşkil edib və 2025-ci ildə 14,1 milyard ABŞ dollarına qədər artması gözlənilir. "Halal Industry Master Plan 2030" (HIMP 2030) strategiyasına əsasən, onilliyin sonuna qədər ixrac həcmi 70 milyard Malayziya rinqqitinə çatmalı, sahənin ÜDM-ə töhfəsi isə 11 %-ə qədər artmalıdır. Bu, Malayziyanın təkcə halal məhsulların aparıcı ixracatçısı deyil, həm də halal sənayenin qlobal inkişaf mərkəzi statusunu möhkəmləndirir.
Malayziya hökuməti öz xarici nümayəndəlikləri, həmçinin MITI və MATRADE strukturları vasitəsilə, eləcə də xarici tərəfdaşlarla əməkdaşlıq və yeni investisiya istiqamətlərinin öyrənilməsi hesabına şirkətləri (ixracatçıları və xidmət təchizatçılarını) yeni bazarlara çıxmağa fəal şəkildə təşviq edir. Bu kontekstdə Azərbaycan qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi üçün perspektivli platforma ola bilər.
Xüsusilə bu il sentyabrın 17-20-də Kuala-Lumpurda keçiriləcək 21-ci Beynəlxalq Halal Məhsullar Sərgisini (MIHAS 2025) qeyd etmək istəyirəm. Biz Azərbaycan şirkətlərini sürətlə böyüyən qlobal halal məhsullar bazarına çıxmaq üçün bu tədbirdə eksponent və ya alıcı kimi iştirak etməyi ciddi şəkildə tövsiyə edirik.
MIHAS unikal qlobal platformadır: 2025-ci ildə 45 ölkədən halal sənayenin qida, içkilər, İslam maliyyəsi, əczaçılıq, moda və turizm kimi 14 sektorunu əhatə edən 2 000-dən çox stendin quraşdırılması gözlənilir. 2024-cü ildə sərgi çərçivəsində 1,1 milyard ABŞ dolları məbləğində sövdələşmə əldə edilib və bu il daha yüksək nəticə gözlənilir.
Azərbaycan şirkətlərinin MIHAS 2025-də iştirakı yeni tərəfdaşlıq əlaqələri qurmağa, innovativ Malayziya məhsulları ilə tanış olmağa və sürətlə böyüyən qlobal halal iqtisadiyyat bazarına inteqrasiya etməyə imkan verəcək.
- Malayziyanın palma yağı istehsalında dünya lideri olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycanda emal və ya istehsal güclərinin yaradılması imkanları nəzərdən keçirilirmi? Ölkələrimiz arasında aqrar və aqrosənaye sahələrində əməkdaşlıq potensialını necə qiymətləndirirsiniz?
- Hazırda Azərbaycanda palma yağının emalı və ya istehsalı müəssisələrinin yaradılması ilə bağlı danışıqlar aparılmır. Bunun əsas səbəbi ölkədə artıq yağların emalı və qida məhsullarının istehsalı üzrə ixtisaslaşan yaxşı inkişaf etmiş müəssisələrin fəaliyyət göstərməsidir. Bu şirkətlər öz fəaliyyətlərində palma yağından səmərəli istifadə edir ki, bu da ayrıca emal güclərinin yaradılması zərurətini azaldır.
Eyni zamanda, Malayziya Palma Yağı Şurası (MPOC) Azərbaycanın aparıcı şirkətləri ilə fəal əməkdaşlıq edərək bazarın genişləndirilməsi üçün yeni imkanları araşdırır. MPOC və onun Azərbaycandakı tərəfdaşları həmçinin Malayziyada istehsal olunan palma yağının üstünlüklərinin populyarlaşdırılması istiqamətində genişmiqyaslı məlumatlandırma kampaniyaları aparırlar. Bu təşəbbüslər bazarda mövcudluğu gücləndirməyə və dayanıqlı Malayziya məhsullarının dəyər anlayışını formalaşdırmağa kömək edir.
Azərbaycan şirkətlərinin nümayəndələrinin Malayziyaya mütəmadi səfərləri təcrübə mübadiləsinə, əməkdaşlığın genişləndirilməsi strategiyalarının müzakirəsinə və tərəfdaşlığın yeni istiqamətlərinin axtarışına kömək edir. Biz əminik ki, Malayziyanın palma yağı istehsalında liderliyi və Azərbaycanın inkişaf edən aqrar sənaye sektoru ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişafı üçün böyük imkanlar yaradır.
- Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Malayziya şirkətlərinin və Malayziyada mövcud olan Azərbaycan şirkətlərinin sayı haqqında aktual məlumatları bizimlə bölüşə bilərsinizmi? Bu şirkətlər hansı sektorlarda daha fəaldır və hansı amillər bazarlara çıxışa təsir edir?
- Bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Malayziya şirkətlərinin sayı nisbətən azdır, lakin ayrı-ayrı sahibkarlar artıq enerji, "yaşıl texnologiyalar", ticarət və təhsil kimi sahələrdə fəallıq göstərirlər. Eyni zamanda, İstanbuldakı MATRADE ofisi malayziyalı ixracatçıları Azərbaycan bazarının imkanlarını öyrənməyə və bu ölkəni regional bazarlara çıxmaq üçün strateji mərkəz kimi istifadə etməyə fəal şəkildə təşviq etməyə davam edir.
Digər tərəfdən, biz Azərbaycan şirkətlərini əsas ticarət tədbirləri zamanı Malayziyaya səfər etməyə dəvət edirik. Bu, Malayziya ixracatçıları, xidmət təchizatçıları və investorlarla birbaşa tanış olmağa, həmçinin iqtisadiyyatın perspektivli sahələrində qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıqlar formalaşdırmağa imkan verir. Qarşılıqlı fəaliyyətin bu cür modeli iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və yeni inkişaf istiqamətlərinin axtarışı üçün vacib alətdir.
- Malayziyanın enerji şirkətləri Azərbaycanla mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) və mayeləşdirilmiş neft qazı (LPG) sahələrində əməkdaşlığa maraq göstərirmi və ya bu istiqamətlərdə dialoq aparılırmı?
- Malayziya şirkətləri Azərbaycanın LNG və LPG sektorlarında əməkdaşlıq imkanlarını öyrənməkdə maraqlıdır.
Azərbaycan enerji resurslarının əsas təchizatçılarından biri və regionda strateji oyunçu kimi inkişaf etmiş boru kəməri infrastrukturu sayəsində Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Bu, orta həlqə infrastrukturunun tikintisi və idarə edilməsi, qaz emalı texnologiyaları, saxlanc sistemləri və digər əlaqəli sahələrdə böyük təcrübəyə malik olan Malayziya şirkətlərinin cəlb edilməsi üçün geniş perspektivlər açır.
Bu əlaqələri təşviq etmək üçün Azərbaycan şirkətləri Kuala-Lumpurda keçiriləcək "Oil & Gas Asia (OGA) 2025" beynəlxalq sərgisi də daxil olmaqla, əsas sənaye platformalarında Malayziya müəssisələri ilə fəal əməkdaşlığa dəvət olunur. İstanbuldakı MATRADE ofisi vasitəsilə əməkdaşlıq da əlavə imkanlar açır ki, bu da malayziyalı ixracatçılar və xidmət təchizatçıları ilə əlaqələrin qurulmasında vacib həlqədir.
Biz əminik ki, bu platformalarda proaktiv əməkdaşlıq qarşılıqlı fəaliyyət enerji sahəsində qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığın potensialını maksimum dərəcədə üzə çıxarmağa imkan verəcək.