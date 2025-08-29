Malayziya Azərbaycanla biznes məsələləri üzrə işçi qrupunu rəsmiləşdirməyi planlaşdırır

    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    29 avqust, 2025
    Hazırda qeyri-rəsmi formatda fəaliyyət göstərən biznes məsələləri üzrə Malayziya-Azərbaycan işçi qrupunun rəsmiləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılır.

    Bunu "Report"a eksklüziv müsahibəsində Malayziyanın Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Ahmad Kamrizamil Mohd Riza bildirib.

    "İşçi qrupuna rəsmi status verilməsi hər iki ölkədən daha çox işgüzar dairəni dialoqa və yeni imkanların müzakirəsinə cəlb etməyə imkan verəcək. Ümid edirəm ki, bu proses 2025-ci ilin sonuna qədər yekunlaşacaq", – o deyib.

    Səfir qeyd edib ki, ölkələrimiz ikitərəfli məsləhətləşmələr formatında fəal şəkildə əməkdaşlıq edərək qarşılıqlı maraq doğuran mühüm məsələləri müzakirə edir.

    "Bu müzakirələr hər iki tərəfin əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar axtarmaq və iqtisadi inkişaf, texnoloji innovasiyalar və mədəni mübadilə sahələrində əlaqələri gücləndirmək niyyətini nümayiş etdirir", - A. Riza əlavə edib.

    Onun sözlərinə görə, ikitərəfli məsləhətləşmələr zamanı ölkələr ticarət, investisiya, elmi tədqiqatlar və insanlar arasında əlaqələr sahəsində əməkdaşlığı gücləndirə biləcək potensial tədbirlərin və tərəfdaşlıq münasibətlərinin təməlini qoymağa davam edirlər.

    Diplomat bildirib ki, 2025-ci ilin yanvar-iyul aylarında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 6,913 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Azərbaycanın Malayziyaya ixracı 27,3 min ABŞ dollarına çatıb (əsasən optik və elmi avadanlıq, tekstil, geyim və ayaqqabı, sənaye malları, bitki yağları və kənd təsərrüfatı məhsulları tədarük edilib). Eyni zamanda, Malayziya Azərbaycana 6,886 milyon ABŞ dolları dəyərində mal, xüsusilə tərkibində palma yağı olan məhsullar, elektrotexniki və elektron məmulatlar, rezin məhsullar, maşınlar, avadanlıqlar və ehtiyat hissələri, habelə optik və elmi avadanlıqlar tədarük edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış olmaq olar.

    Малайзия планирует формализовать рабочую группу по бизнесу с Азербайджаном

