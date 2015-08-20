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    ​«Лукойл» продал Sinopec долю в Caspian Investments Resources за $1 млрд

    Сделка была одобрена казахстанским регулятором

    Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ «ЛУКойл» закрыл сделку по продаже 50% компании Caspian Investments Resources китайской Sinopec. Сумма сделки составляет $1,087 млрд.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении российской компании.

    Сделка была одобрена казахстанским регулятором.

    Ранее межправительственная комиссия России и Китая поручила Sinopec и «ЛУКойлу» самостоятельно, в досудебном порядке разрешить спор по активам в Казахстане.

    В феврале 2015 года российская компания собиралась подать в суд на Sinopec из-за срыва сделки по Caspian Investment. В апреле «ЛУКойл» объявил о заключении договора купли-продажи, согласно которому Sinopec приобретает 50% Caspian Investment Resources, владеющей долями в четырех проектах по добыче углеводородов в Казахстане.

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