​«Лукойл» продал Sinopec долю в Caspian Investments Resources за $1 млрд

Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ «ЛУКойл» закрыл сделку по продаже 50% компании Caspian Investments Resources китайской Sinopec. Сумма сделки составляет $1,087 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении российской компании.

Сделка была одобрена казахстанским регулятором.

Ранее межправительственная комиссия России и Китая поручила Sinopec и «ЛУКойлу» самостоятельно, в досудебном порядке разрешить спор по активам в Казахстане.

В феврале 2015 года российская компания собиралась подать в суд на Sinopec из-за срыва сделки по Caspian Investment. В апреле «ЛУКойл» объявил о заключении договора купли-продажи, согласно которому Sinopec приобретает 50% Caspian Investment Resources, владеющей долями в четырех проектах по добыче углеводородов в Казахстане.