Кристиан Шиндлер: Азербайджанский текстиль готов покорить мировые рынки

Азербайджанская текстильная промышленность имеет все необходимые предпосылки для выхода на международную арену.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Международной федерации производителей текстиля (ITMF) Кристиан Шиндлер во время семинара "Развитие текстильного сектора и глобальная интеграция" в Баку.

По мнению эксперта, несмотря на уже сформировавшуюся репутацию на региональном уровне, азербайджанский текстиль обладает нераскрытым потенциалом, который может вывести отрасль в число значимых мировых игроков.

"Мне было очень приятно вернуться в вашу страну. Я был здесь много лет назад, и сегодня Баку и вся страна сильно изменились - прогресс очевиден. У Азербайджана есть большой потенциал в сфере текстиля. Уверен, что сегодняшний семинар станет важным шагом на пути к тому, чтобы представить ваш текстиль миру. При тесном сотрудничестве с правительством мы обязательно сможем этого добиться", - подчеркнул Шиндлер.