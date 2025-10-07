Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Кристиан Шиндлер: Азербайджанский текстиль готов покорить мировые рынки

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 10:09
    Кристиан Шиндлер: Азербайджанский текстиль готов покорить мировые рынки

    Азербайджанская текстильная промышленность имеет все необходимые предпосылки для выхода на международную арену.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Международной федерации производителей текстиля (ITMF) Кристиан Шиндлер во время семинара "Развитие текстильного сектора и глобальная интеграция" в Баку.

    По мнению эксперта, несмотря на уже сформировавшуюся репутацию на региональном уровне, азербайджанский текстиль обладает нераскрытым потенциалом, который может вывести отрасль в число значимых мировых игроков.

    "Мне было очень приятно вернуться в вашу страну. Я был здесь много лет назад, и сегодня Баку и вся страна сильно изменились - прогресс очевиден. У Азербайджана есть большой потенциал в сфере текстиля. Уверен, что сегодняшний семинар станет важным шагом на пути к тому, чтобы представить ваш текстиль миру. При тесном сотрудничестве с правительством мы обязательно сможем этого добиться", - подчеркнул Шиндлер.

    текстиль Азербайджан глобальный рынок развитие
    Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"

    Последние новости

    10:34

    АЖД перевезли более 7 млн пассажиров в январе-сентябре этого года

    Инфраструктура
    10:34

    Ральф Хорлеманн: Германия с нетерпением ждет большего участия в энергосфере Азербайджана

    Бизнес
    10:34

    AZPROMO и Ассоциация экспортеров текстиля объединили усилия в развитии местного производства

    Бизнес
    10:30

    В Сумгайыте 1000 абонентов останутся без газа

    Энергетика
    10:24

    В Индонезии число погибших при обрушении школы-интерната возросло до 67 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:23

    Посол: Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией дает надежду региону на экономическое развитие

    Бизнес
    10:19

    Азербайджанский производитель фундука снижает уставный капитал

    Бизнес
    10:19

    TƏBİB: За 9 месяцев в Баку обязательный медосмотр прошли более 540 тыс. детей

    Здоровье
    10:12

    Председательство Азербайджана в COP29 обсуждает в Лондоне проблемы изменения уровня моря

    COP29
    Лента новостей