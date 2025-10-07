İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"

    Biznes
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:20
    Kristian Şindler: Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır

    Azərbaycanın tekstil sənayesi beynəlxalq arenaya çıxmaq üçün bütün zəruri şərtlərə malikdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Beynəlxalq Tekstil İstehsalçıları Federasiyasının (ITMF) baş direktoru Kristian Şindler Bakıda keçirilən "Tekstil sektorunun inkişafı və qlobal inteqrasiya" adlı seminarda bildirib.

    Ekspertin fikrincə, Azərbaycan tekstili regional səviyyədə artıq formalaşmış nüfuzuna baxmayaraq, bu sahəni əhəmiyyətli dünya oyunçuları sırasına çıxara biləcək potensiala malikdir.

    "Ölkənizə qayıtmaq mənim üçün çox xoş oldu. Bakı daxil olmaqla bütün ölkə çox dəyişib. Tərəqqi göz qabağındadır. Azərbaycanın tekstil sahəsində böyük potensialı var. Əminəm ki, bugünkü seminar tekstilinizin dünyaya təqdim edilməsi yolunda mühüm addım olacaq. Hökumətlə sıx əməkdaşlıq şəraitində biz mütləq buna nail ola biləcəyik", - K.Şindler vurğulayıb.

    Kristian Şindler Azərbaycan tekstil ITMF
    Кристиан Шиндлер: Азербайджанский текстиль готов покорить мировые рынки
    Christian Schindler: Azerbaijani textiles ready to conquer global markets

    Son xəbərlər

    10:42

    Azərbaycan banklarında unikal əmanətçilərin sayı açıqlanıb

    Maliyyə
    10:42

    Səfir: "Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi regionun iqtisadi inkişafına ümid verir"

    Biznes
    10:35

    Azərbaycan IsDB Qrupu ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    10:34
    Foto

    "Araz-Naxçıvan" futbol klubunun heyəti Naxçıvana gedib

    Futbol
    10:32

    "Kapital Bank" "Arzumuz var!" təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərir

    Maliyyə
    10:32

    İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:30

    "Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

    Komanda
    10:30

    ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    10:25

    QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt insan həyatına rahatlıqla yanaşı, bir sıra problemlər də gətirə bilər

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti